'El torneo cambió la percepción de Colombia': Calfee

La primera vez que Bill Calfee, el presidente del web.com Tour, visitó a Bogotá fue en septiembre del 2009, después de cuatro años de insistencia. En ese entonces venía con muchas dudas acerca de Colombia, especialmente en temas de seguridad. Lo primero que sorprendió a Calfee, una vez puso un pie afuera del aeropuerto, fue ver la calle 26. Esperaba salir en medio de una vía más estrecha...



Ese mismo día, Germán Calle Jr., quien llevaba tres años organizando, en el Country Club de Bogotá, un torneo que tenía validez tanto para el Challenge Tour europeo como para el Tour de las Américas, lo llevó a la Vicepresidencia de la República y a la Embajada de Estados Unidos, en Bogotá. Quería que Calfee se sintiera cómodo en Bogotá. Y quería, sobre todo, que Colombia tuviera un torneo del segundo circuito más importante del golf en Estados Unidos, que además se convirtió en la única vía de acceso al PGA Tour, el más grande.



Calle Jr. conoció a Calfee en Panamá, hace 11 años. En ese país se abrió una puerta para recibir un torneo del entonces llamado Nationwide Tour y al colombiano le dieron la responsabilidad de organizarlo. Desde entonces, comenzó la idea de que el Tour llegara a Bogotá. (Lea también: Muñoz, el tercer colombiano en llegar a la máxima categoría del golf)



“Ellos buscan para estos torneos tres cosas: la seguridad de los jugadores, una cancha importante y los patrocinadores. La cancha la aprobaron, la seguridad fue clave porque el Departamento de Estado les dijo que acá no les iba a pasar nada y la alianza que se hizo con la Policía Nacional ha ayudado mucho. Eso hizo que confiaran más. Después conseguimos los patrocinios”, recordó Calle Jr.



El tema era ganarse la confianza y en el 2010 se hizo la primera edición del torneo. “La primera vez venían asustadísimos”, dijo Calle. Ese año se esmeraron en atenciones, a tal punto que los 144 participantes estuvieron en una fiesta amenizada por Carlos Vives. Comenzaba una relación de cariño.



Hoy, Calfee viene feliz a Bogotá e incluso, durante dos años, colombia tuvo un segundo torneo en el web.com Tour, en Cartagena. Pero el del Country Club era especial. Por eso, el año pasado lo escogió como el mejor de la temporada.



El galardón se llama Premio del Presidente. En el 2016 lo entregaron en Las Vegas, durante la reunión anual de los organizadores de torneos del circuito. Calfee le insistió a la gente de GolfLink, organizadora del torneo, que tenían que ir sí o sí. El premio era una sorpresa.



“El torneo se convirtió en un tema de país. Los patrocinadores lograron traer nuevos inversionistas y a los dos años de hacer el torneo habían invertido 2.000 millones de dólares”, agregó Calle. “Hemos podido mostrar un país diferente, hemos organizado foros, esa es otra de las prioridades que tenemos”, agregó. (Además: El Club Colombia Championship, mejor torneo del año en el web.com Tour)



Calfee ya llegó para la octava edición del Club Colombia Championship by Servientrega, nombre oficial del torneo, que hoy tendrá su Pro-Am y que pasado mañana ya verá acción oficial, con 144 jugadores. El presidente del web.com Tour habló con EL TIEMPO de la evolución del torneo, de la proyección del golf en el continente y, cómo no, de sus razones para premiar el torneo como el mejor del circuito.



El torneo de Bogotá ya llega a ocho ediciones. ¿Cómo han visto en el Tour esa evolución desde el 2009, cuando llegaron acá a explorar por primera vez?

Aunque ciertamente tuvimos algunas preocupaciones durante la fase de planificación, este torneo ha superado todas nuestras expectativas. La hospitalidad es increíble: los jugadores aman venir al Country Club de Bogotá. Tenemos un gran apoyo para los espectadores y, francamente, el torneo tiene impacto nacional.



En su momento, el torneo de Colombia fue una apertura de puertas del Tour hacia Suramérica, pensando también en que el golf volvía a ser olímpico en Río 2016. ¿Qué significa para ustedes ese crecimiento?

Claramente, este certamen nos ha abierto el camino para ampliar nuestra exposición en Latinoamérica, en otros países, y también para comenzar el desarrollo del PGA Tour Latinoamérica, que ayuda a despertar el interés por el golf y el desarrollo de jugadores profesionales en los países visitados por el Tour.



¿Qué significa, para un país distinto a Estados Unidos, albergar un torneo del web.com Tour?

Nuestros torneos son realmente de gran golf profesional. Pero lo más importante son los beneficios que salen de su organización, el impacto económico que genera, la construcción de la marca del circuito y la exposición para las empresas y los países.



En términos de proyección, ¿qué significa que hayan pasado por Colombia jugadores que hoy son de talla mundial, empezando por el estadounidense Jordan Spieth, que llegó a ser número uno del mundo y que ya ganó dos ¿majors?

La próxima ola de nuevos jugadores del PGA Tour, así como las antiguas estrellas del circuito, están buscando conseguir la tarjeta a través del web.com Tour. Y, por supuesto, estos jugadores están teniendo éxito inmediato cuando llegan allí. No es solo Jordan Spieth: sucedió con Justin Thomas, con Jason Day, con Keegan Bradley y con muchos otros.



¿Qué significa hoy Colombia dentro del panorama del web.com Tour?

El Club Colombia Championship by Servientrega es una parte importante de nuestro calendario y lo ha sido durante muchos años. A nuestros jugadores les encanta venir a Bogotá y todos se han convertido en grandes embajadores para la ciudad y para Colombia.



¿Esperaban ver a algún colombiano como ganador del torneo en Bogotá? Lo de Juan Sebastián Muñoz el año pasado fue sorpresa para muchos, porque ni siquiera tenía carné en el circuito.

Juan Sebastian Muñoz es un gran jugador y un joven maravilloso. Fue absolutamente fantástico para él ganar este torneo en su país de origen. Su victoria es claramente una inspiración para otros jugadores latinoamericanos. Muñoz tiene todas las habilidades para quedarse en el PGA Tour.



El torneo de Bogotá fue elegido por usted como el mejor del 2016. ¿Qué lo motivó a entregar este premio?

Este torneo fue realmente digno de recibir el Premio del Presidente. Cuenta con todos los elementos clave para el éxito: grandes patrocinadores, un magnífico club de golf que lo recibe, una excelente organización anfitriona, como lo es GolfLink, y un fuerte apoyo de toda la comunidad golfística.



El golf genera muchos otros beneficios adicionales en cuanto a inversión y turismo. ¿Qué balance hacen de la relación con Colombia en ese sentido?

El torneo ofrece una amplia exposición internacional a través de numerosas plataformas de medios, tanto para los patrocinadores como para Colombia como país. A través de la asociación con el PGA Tour, se ha enviado un mensaje muy valioso de integridad y los beneficios y el impacto positivo con la comunidad han sido muy significativos. Estoy convencido de que este torneo ha ayudado a cambiar las percepciones acerca de Colombia de una manera muy positiva.

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@josasc