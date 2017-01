Echavarría, octavo del Latin American Amateur Championship en Panamá

Colombia, con seis de sus ocho jugadores participantes presentes en las cuatro rondas de juego, estuvo presente como parte de los países protagonistas en la tercera edición del Latin American Amateur Championship, certamen que concluyó con una emocionante ronda final en el Club de Golf de Panamá, coronando al chileno Tomás Gana en el segundo hoyo de desempate.

En el balance, Nicolás Echavarría fue el más destacado al quedarse en la octava posición en el orden, luchando al promediar la ronda por acercarse aún más a la conversación por el título. El caleño Mateo Gómez, en el lugar 20, también cerró en alza, en la competencia ‘Major’ del golf amateur en la región.

Tarjeta de 74 golpes (+4) tuvo el antioqueño, con cinco ‘birdies’ y un buen ‘bogey’ en su cuarto paso por el campo panameño. “El campo jugó mucho más complicado que en los tres días anteriores, siento que no me dejé muchas oportunidades para ‘birdie’, al final me faltaron en el fin de semana para tener una chance de estar allí arriba”, anotó el colombiano, que fue puesto 12 y 19 en 2015 y 2014 en las primeras ediciones de la competencia.

Tres ‘putts’ en el hoyo 4, uno de los dos pares 5 del campo, y un error en el 6 marcaron el inició de la jornada para Echavarría, que la envió al agua en el 7 y se voló el ‘green’ en el siguiente, pasando en +3 a la vuelta final.

Cadena de ‘bogey’-‘birdie’-‘bogey’ entre el 14 y el 16 sellaron el final del antioqueño, que compartió la posición con el local Miguel Ordóñez y el argentino Andrés Gallegos. “Siento que fue un buen balance, tuve un buen torneo y saco muchas cosas positivas de la ronda”, agregó.

Igualmente, tres ‘birdies’ y un par de ‘bogeys’ en el recorrido dejaron a Mateo Gómez como el segundo mejor de los nuestros con un total de 287 golpes (+7), producto de una ronda de cierre en 69 golpes (-1).

El vallecaucano, que no superó el corte el año anterior en República Dominicana, fue el jugador que mejor remate tuvo en el fin de semana en general entre los nuestros, igualando en el puesto 14 y con ‘scores’ bastante regulados que muestran los progresos de su golf.

Más atrás, de 22, apareció el cucuteño Carlos Ardila, uno de los debutantes en esta oportunidad con total de 289 (+9), seguido por el quindiano Santiago Gómez, con 291, Los bogotanos Pablo Torres, +1 el domingo, y Sebastián López (+4), contaron en el empate en la casilla 35 con 294 (+14).

Gana, por su parte, quedó como el nuevo campeón tras derrotar en el segundo hoyo de desempate a dos de los grandes favoritos: su compatriota Joaquín Niemann y el mexicano Álvaro Ortiz. Los tres habían empatado la primera posición con 279 golpes (-1) al cabo de las cuatro rondas.

“No lo puedo creer, estoy muy contento por lo que me está pasando, nunca pensé que iba a poder jugar el Masters, hace un par de días no era nadie y ahora voy a jugar el torneo que siempre soñé”, dijo todavía conmocionado el chileno de 19 años, nacido en Santiago y número 285 en el Ranking Mundial Amateur.

Con información de Fedegolf*