Definidos rivales de los equipos colombianos en la Copa Libertadores

El camino de los cinco equipos colombianos hacia el sueño de conseguir la Copa Libertadores ya está definido, al menos hasta la fase de grupos. El torneo, que cambió de nombre oficial y de formato, tendrá ahora tres rondas eliminatorias previas a la fase de grupos, en la que ya están instalados los campeones de 2016: Nacional, el actual dueño del trofeo, y los dos ganadores de Liga, Medellín y Santa Fe.

Millonarios y Junior, los dos equipos que clasificaron por la vía de la reclasificación, serán los primeros en entrar en competencia, en la semana del 31 de enero de 2017. A Millos le tocó el peor panorama de los cinco colombianos. Enfrentará en la segunda fase eliminatoria (en realidad, un repechaje) al Atlético Paranaense, que llegó a la Copa tras ocupar el sexto puesto en el Brasileirao.

Atlético Paranaense está dirigido por un experimentado entrenador, Paulo Autuori, que en su momento sonó para ser técnico de la Selección Colombia y que ya ganó dos Libertadores, con Cruzeiro en 1997 y con Sao Paulo en 2005. Con este último equipo también ganó el Mundial de Clubes.

Si Millos logra superar esta fase, enfrentará al ganador del duelo entre Universitario de Perú y el vencedor del duelo entre Deportivo Capiatá, de Paraguay, y Deportivo Táchira.

El tema para Junior parece un poco más cómodo. Su rival en la segunda fase eliminatoria es el Carabobo de Venezuela, que llegó al torneo como primero de la tabla acumulada de la liga de su país.

El Carabobo es un equipo joven. Apenas tiene 20 años de historia: nació en 1997. Su técnico es el boliviano Julio César Baldivieso, que fue nombrado el pasado 12 de diciembre. Y ya está buscando jugadores para reforzar al plantel, entre ellos su compatriota José Alfredo Castillo, que ya ha jugado en la Selección. En la nómina que terminó el torneo estaba el veterano zaguero colombiano Hugo Soto, de 33 años, que pasó, entre otros equipos, por Nacional, Equidad y Cúcuta Deportivo.

Si Junior logra eliminar a Carabobo, su rival en la tercera llave eliminatoria saldrá del duelo entre el argentino Atlético Tucumán, debutante absoluto en el torneo, y El Nacional de Ecuador. Y si llega a fase de grupos, estará en la zona 5, junto a Peñarol, Palmeiras y Jorge Wilstermann.

En la fase de grupos

Atlético Nacional, en su condición de campeón de la Copa, fue sembrado como primero del grupo 1 de la nueva edición del certamen. Se encontrará de nuevo con Estudiantes de La Plata, al que ya se enfrentó en la edición 2015, con balance de un empate (1-1 en Medellín) y una victoria (0-1 en Argentina). Además, jugará contra Barcelona de Ecuador y un rival que vendrá de las fases eliminatorias, que podría ser Deportivo Municipal (al que ya eliminó en la Copa Suramericana este año), Independiente del Valle (el rival en la final de la Copa Libertadores 2016), Olimpia, Botafogo o Colo Colo.

Santa Fe jugará, en el grupo 2, contra Santos de Brasil, Sporting Cristal de Perú y un equipo que viene de las fases previas a la de grupos: Cerro de Uruguay, Unión Española de Chile, The Strongest de Bolivia, Universitario de Sucre o Montevideo Wanderers. En el papel, no debería tener dificultades para avanzar.

Independiente Medellín, que también está en la fase de grupos, ya conoce a sus rivales en el grupo 3: River Plate, tres veces campeón de la Copa (1986, 1996 y 2015); Emelec de Ecuador y Melgar de Perú. El campeón de la Copa Argentina es el favorito en el papel. De resto es mano a mano...

El 23 de enero arrancará una larguísima Copa Libertadores, que apenas vendrá a conocer su campeón el 29 de noviembre. La ilusión de cinco equipos colombianos apenas comienza. Así quedó el sorteo:

Primera fase

(Ida, 23 de enero; Vuelta, 27 de enero)

Universitario de Sucre vs. Montevideo Wanderers (E1)

Deportivo Municipal vs. Independiente del Valle (E2)

Deportivo Capiatá vs. Deportivo Táchira (E3)

Segunda fase

(Ida, 31 de enero, 1 y 2 de febrero; Vuelta, 7, 8 y 9 de febrero)

Atlético Paranaense vs. Millonarios (C1)

Botafogo vs. Colo Colo (C2)

Cerro vs. Unión Española (C3)

Carabobo vs. Junior (C4)

Atlético Tucumán vs. El Nacional (C5)

E1 vs. The Strongest (C6)

E2 vs. Olimpia (C7)

E3 vs. Universitario (C8)

Tercera fase

(Ida, 14, 15 y 16 de febrero; Vuelta, 21, 22 y 23 de febrero)

C1 vs. C8 (G1)

C2 vs. C7 (G2)

C3 vs. C6 (G3)

C4 vs. C5 (G4)

Los dos mejores de los eliminados en esta fase pasan a jugar la Copa Suramericana.

Fase de grupos

(Del 7 de marzo al 25 de mayo)

Grupo 1

Nacional

Estudiantes

Barcelona

G2

Grupo 2

Santos

Santa Fe

Sporting Cristal

G3

Grupo 3

River Plate

Emelec

Medellín

Melgar

Grupo 4

San Lorenzo

Universidad Católica

Flamengo

G1

Grupo 5

Peñarol

Palmeiras

Jorge Wilstermann

G4

Grupo 6

Atlético Mineiro

Libertad

Godoy Cruz

Sport Boys Warnes

Grupo 7

Nacional (Uruguay)

Chapecoense

Lanús

Zulia

Grupo 8

Gremio

Guaraní

Zamora

Deportes Iquique

Clasifican los dos primeros de cada grupo. Los terceros pasan a jugar la Copa Suramericana.

José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc