¿Real Madrid y Barcelona se saldrían de la Liga de España?

Parece que la copa se está rebosando. Real Madrid y Barcelona, cansados de los problemas que tienen en la Liga de España, abrirían la puerta para crear la Superliga de Europa junto a otros grandes equipos como Bayern Múnich, Juventus, PSG, entre otros.

La idea de crear este torneo paralelo vuelve al ruedo luego de que el fin de semana pasado se aplazara el partido entre Celta de Vigo y Real Madrid por un temporal de lluvias que dañó una estructura del estadio. Las directivas solicitaron que se jugara en otra sede para no aplazar el juego, pero su solicitud fue negada. Ahora, por cuenta de ese aplazamiento, el Madrid enfrentará cinco partidos en 16 días.

Por su parte, al Barcelona, en el juego contra el Real Betis en la fecha 20 no le fue validado un gol legítimo. En la acción polémica no se le pitó un penal a favor y, además, no se convalidó una anotación donde el balón entró al arco y por mucho.

Entre los aficionados se ve con buenos ojos un torneo que reúna solo a los mejores equipos de cada liga y enfrentarse entre sí. Una encuesta del Diario Marca de España, votada por más de 90 mil personas, señala que el 58 por ciento está a favor.

Otro sector del periodismo y de hinchas señala que lo propuesto no es más que una pataleta tanto del Real Madrid como de Barcelona. “El Madrid tiene derecho a considerar ese proyecto, por supuesto que sí, y hasta a mirarlo con ilusión. Pero las decisiones no se toman por rabietas”, comentó el columnista Alfredo Relaño.

La idea de la Superliga europea no es nueva. Desde 1998 ha circulado la versión de que los grandes equipos quieren hacer algo para potenciar el fútbol y generar mayor rentabilidad. Otros deportes como la NFL tienen menos aficionados pero facturan 6 meses más que el fútbol.

La nueva competición podría estar formada por Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Sevilla de España; Manchester City, Chelsea, Manchester United, Arsenal y Liverpool de Inglaterra; Juventus, Milán, Inter y Nápoles de Italia; Bayern Múnich, Borussia Dortmund y Bayer Leverkusen de Alemania y PSG, Olympique de Marsella y Olympique de Francia.

DEPORTES