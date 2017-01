'Fue un pecado desperdiciar tantas opciones de gol': 'Piscis' Restrepo

Al técnico de la Selección Colombia Sub-20, Carlos Restrepo, no le gustó del todo el debut de su equipo en el Suramericano de Ecuador. El DT rescata que salvaron un empate, pero dice que no hicieron el partido que prepararon.

"Por momentos terminamos peloteando o jugando muy largo, con poca elaboración y disputando mucho el partido. No es lo que pretendemos. Lastimosamente se da este arranque un poco peleado y lastimosamente para nosotros no fue el juego que esperábamos", dio Restrepo.

El DT reconoció que la gran falla del equipo fue la falta de definición. "No perder en el arranque es bueno y más en el momento en el que recibimos el gol. Es difícil la reacción. El gol de Ceter es el que necesitábamos pero sin recibir el gol de Paraguay. Así es el Suramericano. Llegamos y fue pecado para nosotros desperdiciar tres o cuatro opciones muy claras. No le dimos ritmo al juego. En un arranque no muy bonito se toma un resultado para mejorar", agregó el ' Piscis'.

Por su parte, el volante Juan Camilo Hernández comentó: "El partido fue difícil. Era el comienzo. Estábamos concentrado pero fue un Paraguay fuerte, que va bien arriba y golpea. Intentamos jugar. En el Segundo tiempo mejoramos. Tuvimos opciones y el pecado es que no acertamos. Pensamos en Ecuador y en mejorar y estar tranquilos. Corregir lo malo.

