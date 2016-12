Así se jugará el fútbol local e internacional en enero de 2017

Durante el primer mes del año 2017 se jugarán importantes torneos de fútbol en mundo, entre los que se destacan la Copa de Africana de Naciones en Gabón, la Copa Centroamericana en Panamá y el Sudamericano Sub 20 en Ecuador, que otorgará cupos para el Mundial de la categoría.

Programación del mes de enero:

- 9 de enero: Gala de entrega de los premios anuales de la FIFA (Zurich)

- Del 13 al 22 de enero se jugará la Copa Centroamericana (Panamá)

- Del 14 enero al 5 febrero en Gabón se realizará la Copa Africana de Naciones.

- El Sudamericano Sub 20 de fútbol se jugará del 18 enero al 11 febrero en Ecuador. Este torneo otorgará 4 cupos para el mundial de la categoría que tendrá como sede a Corea del Sur en el mes de mayo.

Partidos de la Selección Colombia en la primera fase:

18 de enero de 2017 - 5:00 p. m.: Colombia vs. Paraguay

20 de enero de 2017 - 7:15 p. m.: Ecuador vs. Colombia

24 de enero de 2017 - 7:15 p. m.: Colombia vs. Brasil

26 de enero de 2017 – 5:00 p. m.: Colombia vs. Chile

- La Copa de Florida, que se juega en Orlando, tendrá como invitado a Millonarios que se enfrentará contra River Plate de Argentina el 15 de enero, día que comienza el certamen y que irá hasta el 21 de ese mismo mes.

Liga de España

7 de enero: Real Madrid vs. Granada (fecha 17)

8 de enero: Villarreal vs. Barcelona (fecha 17)

14 de enero: Barcelona vs. Las Palmas (fecha 18)

15 de enero: Sevilla vs. Real Madrid (fecha 18)

21 de enero: Real Madrid vs. Málaga (fecha 19)

22 de enero: Eibar vs. Barcelona (fecha 19)

28 de enero: Betis vs. Barcelona (fecha 20)

29 de enero: Real Madrid vs. Real Sociedad (fecha 20)

Liga de Inglaterra

31 de diciembre 2016: Manchester United vs. Middlesbrough (fecha 19) Directv 613/ 1613 – 12 m.

31 de diciembre 2016: Chelsea vs. Stoke City (fecha 19) ESPN 2 – 12 m.

31 de diciembre 2016: Liverpool vs. Manchester City (fecha 19) ESPN 2 - 12:25 p. m.

2 de enero: West Ham vs. Manchester United (fecha 20)

3 de enero: Bournemouth vs. Arsenal (fecha 20)

4 de enero: Chelsea vs. Tottenham (fecha 20)

14 de enero: Leicester City vs. Chelsea (fecha 21)

15 de enero: Manchester United vs. Liverpool (fecha 21)

15 de enero: Everton vs. Manchester City F.C. (fecha 21)

21 de enero: Manchester City F.C. vs. Tottenham (fecha 22)

22 de enero: Chelsea vs. Hull City (fecha 22)

31 de enero: Liverpool vs. Chelsea (fecha 23)

Liga de Italia

8 de enero: Juventus vs. Bolonia (fecha 19)

8 de enero: Milán vs. Cagliari (fecha 19)

15 de enero: Fiorentina vs. Juventus (fecha 20)

16 de enero: Torino vs. Milán (fecha 20)

21 de enero: Milán vs. Nápoles (fecha 21)

22 de enero: Juventus vs. Lazio (fecha 22)

Liga de Francia

13 de enero: Marsella vs. Mónaco (fecha 20)

22 de enero: Mónaco vs. Lorient (fecha 21)

28 de enero: PSG vs. Mónaco (fecha 22)

DEPORTES