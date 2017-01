Claudio Ranieri, el técnico que hizo posible lo imposible

Claudio Ranieri es de esos hombres que se echan al bolsillo a la gente, a la afición de un equipo. Y eso fue lo que hizo este italiano de 65 años con el Leicester, un equipo inglés que venía de la segunda división y en primera dio el campanazo, les ganó a los grandes y se coronó campeón de la temporada 2015-2016.

Nació en Roma el 20 de octubre de 1951 y por esa hazaña es uno de los candidatos de la Fifa para ser elegido como el mejor técnico. Y no es para menos. Ranieri se devolvió la confianza a un grupo de jugadores que no llevaban el nombre ni el apellido de los grandes, pero que en el campo de juego lo dejaron todo y con goles y estrategia se quedaron con un título soñado e inolvidable. Fue tan importante lo que hizo, que el 10 de agosto del año pasado renovó su contrato hasta 2020.

Ranieri, en Leicester, ha encontrado las palabras exactas para motivar a sus jugadores. Como al goleador Jamie Vardy: "No es un jugador, es un fantástico caballo, debe ser libre pero ayudar cuando perdamos el balón", le dijo. Sí, algo así como lo que le pedía a James. Y al defensa Christian Fuchs le cayó de sorpresa en la fiesta de cumpleaños que le había organizado su familia. Este gesto emocionó al jugador hasta las lágrimas.

Ranieri también llora de felicidad. Lo hizo tras la victoria de su equipo frente al Sunderland, en la fecha 32: entró a la cancha a abrazar a sus jugadores y luego salió rumbo al camerino, aplaudiendo y dejando escapar lágrimas, sin pudor. Para él, este posible título del Leicester City también es un premio a muchos años de carrera, con grandes frustraciones, con títulos de copas, pero sin una liga que lo ratifique como uno de los grandes entrenadores. Ya está a punto de lograrlo.

El último antecedente del italiano

Ese rendimiento, sumado a que nunca ha ganado un título de liga, despertó mucho pesimismo alrededor de su llegada al club, a mediados del año pasado, en reemplazo de Nigel Pearce, el técnico que ascendió al equipo de tercera a segunda división y luego a la Premier League, y que el año pasado lo salvó del descenso cuando el club parecía desahuciado. Tan poco le creían que cuando se conoció la noticia, uno de los próceres del fútbol inglés, Gary Lineker, goleador del Mundial de México 86 y reconocido hincha del Leicester, escribió en su cuenta de Twitter: "¿Claudio Ranieri? ¿En serio?".

Ranieri no es recordado con mucho cariño en Colombia. Era el técnico del Mónaco cuando Radamel Falcao García y James Rodríguez jugaban en ese equipo. Sí, es el mismo al que muchos le echaron la culpa de la lesión de rodilla de Falcao, porque decidió ponerlo en un partido de la Copa de Francia contra un equipo de tercera división, el Chasselay. El mismo DT al que también insultaban por no poner a James, porque no marcaba...

Ese mismo Ranieri es hoy ídolo en Leicester. "Me gustaría agradecerte mucho por todo lo que has hecho por Leicester desde que has llegado. Todos estamos orgullosos de ti", fue el mensaje que le mandó una aficionada, de avanzada edad, en un video que está montado en YouTube, en el que se recogieron testimonios de varios fanáticos del club.

Y si Ranieri no había ganado ningún título de Liga, ¿cuál es el secreto para tener hoy al Leicester City en donde está? El tema pasa por un esquema táctico aplicado (en eso siempre fue fuerte), incluso defensivo por ratos, y por extraordinarios métodos de motivación.

Un ejemplo. En este torneo, el Leicester enfrentaba al Crystal Palace. "Muchachos, si me sacan el arco en cero, les ofrezco pizza", les dijo. Efectivamente, el equipo ganó 1-0. Pero Ranieri no salió a comprarla.

"Mantuve nuestro acuerdo y me llevé a mis jugadores a Peter Pizzeria en Leicester City Square. Pero les había preparado una sorpresa. Les dije: 'Tienen que trabajar para lograr cualquier cosa. Así que trabajen también para su pizza. Haremos nuestra propia pizza'. Así que fuimos a la cocina con la masa, el queso y la salsa. Hicimos nuestra propia masa. Fue muy buena, además. Me comí muchos trozos. ¿Qué puedo decir? Soy italiano. Me encanta la pizza y la pasta", escribió el director técnico en una emotiva carta abierta que publicó cuando faltaban seis partidos para terminar la Liga.

"Ahora dejamos la portería en cero a menudo. Una docena de veces después de la pizza, de hecho. No creo que sea una coincidencia", agregó Ranieri en la carta.

"No hace falta un gran nombre, sino una mente abierta, un corazón abierto, una batería llena y correr libre", explicó.

