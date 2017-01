'No sé si Messi y Cristiano marcarían menos goles en Italia': Higuaín

"Claro que aconsejaría a Messi jugar en el Juventus. Es un torneo duro, sobre todo a nivel defensivo. No sé si Messi y (el portugués) Cristiano Ronaldo marcarían menos goles aquí, habría que verles. Lo que es cierto es que la Serie A es un campeonato difícil, a mí me vino bien, mejoré", declaró el delantero argentino de Juventus en entrevista con el diario 'Tuttosport'.

La declaración de uno de los delanteros más polémicos de la selección argentina abre una puerta a su compatriota justo en momentos en que se discute la renovación de su contrato con Barcelona, negociación que lleva personalmente el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, y de la cual ha trascendido poco.

El delantero argentino se mostró feliz por haber fichado por el club campeón de Italia e hizo una comparación con el Real Madrid. "Es muy parecido, casi igual al Real Madrid. En el Madrid y en el Juventus luchas para llegar hasta el final en todas las competiciones. Ambas aficiones son exigentes. Entre Turín y Madrid puede cambiar la manera de jugar, pero la mentalidad es la misma. Tienes que ganarlo todo", consideró.

Analizando su etapa en el club blanco, Higuaín aseguró que el español Raúl González y el holandés Ruud Van Nistelrooy fueron los que más le ayudaron para integrarse cuando llegó en el enero de 2007. "Tengo que agradecer a Raúl y Van Nistelrooy. Cuando llegué a Madrid tenía 18 años y ellos me ayudaron mucho a crecer", destacó el "Pipita".

Preguntado sobre los futbolistas a los que más se inspira, el argentino aseguró que el brasileño Ronaldo Nazario es su ídolo. "Veo los vídeos de Ronaldo, el brasileño. Empecé desde cuando era pequeño y sigo haciéndolo incluso ahora. Es el mejor de la historia en mi rol. Me gusta su rapidez y sus movimientos. Además tuve la suerte de jugar con él durante un mes en Madrid, antes de que pasara al Milan", dijo. "Emularle es imposible, pero es mi ídolo y le estudio", agregó.

El delantero del Juventus mostró su deseo de que la gente cambie su manera de ver a los futbolistas y de que les considere como personas y no como máquinas. "No somos máquinas, somos personas. Incluso si la gente no nos ve así, somos humanos. Lo único que cambia es que jugamos al fútbol. Hay gente que tiene más dinero que nosotros pero es menos famosa. Me gustaría que alguien me explicara porque no nos ven como seres humanos", dijo.

Por lo que atañe a los 90 millones de euros que el Juventus pagó por él este verano, Higuaín explicó que no se siente presionado por esa cantidad aunque admitió que su objetivo es devolver la confianza al club. "No me pesan esos 90 millones, si alguien aceptó pagar tanto significa que tiene confianza en mí y mi reto es devolver al club esa confianza", aseguró.

EFE