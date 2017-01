Mundial con 48 equipos: la jugada política de la Fifa

Cuando Gianni Infantino fue elegido presidente de la Fifa, hace casi un año, lo hizo con una bandera de campaña inmejorable: prometió más cupos en el Mundial. Esa propuesta electoral la comenzó a materializar cuando anunció que la Copa Mundo pasará de 32 a 48 equipos en el 2026. Una jugada estratégica: le cumple a su electorado, amarra votos futuros y llevará a la Fifa a incrementar sus riquezas. Lo que no puede garantizar es que haya un mejor fútbol.



Se trata de una acción, ante todo, político-económica que deja satisfechas a las asociaciones, pues la Fifa les cumplirá: llevará al Mundial más países, casi una cuarta parte de sus 211 integrantes. Aumentarán los cupos en cada confederación –repartición que no se ha decidido– y, por ende, Infantino, cuyo periodo presidencial termina en el 2019, fortalecerá su poder electoral ante una posible reelección –se le permiten máximo tres mandatos–, pues amarra los votos de las confederaciones, primordialmente de las más numerosas: África (54 asociaciones), Asia (46) y Europa (55), que tienen el peso electoral. Fifa les cumple.

Electoralmente Infantino queda fortalecido con esta decisión. Pero, además, esta conllevará un crecimiento económico enorme para la Fifa. A más selecciones compitiendo, más interés y dineros de televisión, más audiencia mundial, más espectadores en los estadios, más partidos, más turismo, más marketing, más productos, más socios comerciales. En últimas, más consumo. Más dólares para la Fifa.

Un informe confidencial conocido por la agencia AFP reveló que Fifa estima un aumento de los ingresos de 640 millones de dólares respecto a las previsiones del Mundial 2018. Los ingresos por derechos de TV aumentarían 505 millones de dólares y los derivados del mercadeo, 370 millones, en el 2026.



Nuevo orden mundial



La fórmula deportiva es sencilla: 48 equipos se dividen en 16 grupos de a tres. Los dos primeros de cada uno avanzan a los dieciseisavos de final en eliminación directa, y así van avanzando por octavos, cuartos, semifinales y final. Se pasará de 64 partidos a 80, aunque la Fifa garantiza que ninguna selección jugará más de siete partidos, como pasa actualmente con los finalistas, y que toda la competencia se desarrollará en 32 días, igual que en Brasil 2014. Se mantendrían 12 sedes, como en Brasil, pues Infantino asegura que se ampliaría el número de partidos por día, para evitar que se necesiten más escenarios.



Pero no todo es color de rosa. Este nuevo orden del Mundial implicará otra planificación, pues a un solo país le sería muy difícil organizar un certamen al que acudirán 48 selecciones –lo que implicará hoteles, vías, transporte, restaurantes, infraestructura...–. Por eso surge la posibilidad de que el Mundial de 48 selecciones lo organicen entre dos o hasta tres países. La sede, o sedes, del 2026 no se conocerá hasta mayo del 2020, pues faltan aún nueve años para esa Copa del Mundo. Al parecer, la Fifa e Infantino no querían perder tiempo para cumplir promesas.



Lo que ni Infantino puede garantizar es que el Mundial será un mejor evento deportivo. Por eso recibió críticas desde distintos flancos, como el de los clubes europeos. La frase del DT de Alemania –campeona actual–, Joachim Löw, es contundente: “La Copa del Mundo debe tener a los mejores equipos. Si siguen aumentado, se diluirá la calidad”.



Podría decaer incluso el nivel de las eliminatorias. Por ejemplo, Conmebol tiene 10 asociaciones y si van al torneo seis directas y una más por repechaje, quizá irán algunas que no tengan el nivel para garantizar un gran Mundial.

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Twitter: @PabloRomeroET