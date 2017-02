Millonarios, empezando febrero, se juega hoy su 'primera final...'

No hay tiempo para pensar, analizar o buscar alternativas. Con lo que tiene, con lo que hay, Millonarios este miércoles enfrenta su primera final del año (apenas a 8 febrero) contra Atlético Paranaense en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores.

La misión es clara: hay que hacer dos goles, y no recibir ninguno, para avanzar a la siguiente ronda; con el solo 1-0 habrá que definir la serie por penaltis, y cabe recordar que en las últimas tres tandas disputadas (en la Liga local), Millonarios siempre perdió.

En el partido de ida, el equipo embajador tuvo un buen comportamiento, así lo señaló el director técnico, Miguel Ángel Russo, al finalizar el encuentro. “Tuvimos el rendimiento que creíamos, y nos costó mucho. Nosotros respetamos al rival porque tiene un gran entrenador y son fuertes de locales. Ahora debemos ser importantes en nuestra casa, es la Libertadores y son duelos de 180 minutos”, señaló Russo.

Pero como en el fútbol no se trata de hacer buenos partidos, sino de ganarlos, a Millonarios ahora lo apremian los resultados. En los dos partidos oficiales disputados, a pesar de mostrar visos de buen juego, perdió, 1-0 contra Paranaense en la Libertadores y el pasado domingo por la Liga local 1-2 contra el Medellín, en El Campín.

El DT embajador es optimista con la posibilidad de remontar el marcador y seguir en carrera, “va a ser complicado, pero nuestra casa es importante. Con el apoyo de nuestra gente, sabemos que se puede”, dijo. Sin embargo, el ambiente previo que se vive en el club y entre los hinchas no es el mejor.

La expectativa que se generó en el partido contra Paranaense y el buen primer tiempo contra Medellín en el partido del domingo se vio opacada con la derrota final. Parece que entre la hinchada azul no hay un punto medio, ya que se pasa de la euforia desmedida a la catástrofe sin fundamento.

Y así lo hizo ver el reprochable acto del arquero Nicolás Vikonis al finalizar el partido. Tras el aplauso en el entretiempo vinieron los insultos hacia el uruguayo, quien tuvo cuota de responsabilidad en el primer gol del DIM, y en un bochornoso acto escupió a un aficionado que, según él, lo viene agrediendo verbalmente ya hace varios partidos.

Esquizofrenia colectiva

En diálogo con EL TIEMPO, Vikonis describió no solo su situación particular, sino la que vive el club. “Es algo que se entiende, fue como aquel día que se metieron los hinchas, uno entiende. Pero yo con este man ya fueron varias veces(…) Ahora hablaba con mi hermano y me decía: ‘vos en la tuya, no dejes pasar nada el miércoles y todo vuelve a estar divino’. Esa es la esquizofrenia que vive Millos hoy”.

Los resultados de Millonarios en la Copa Libertadores contra equipos brasileños no son favorables. De los cinco enfrentamientos, incluyendo el último juego contra Paranaense, perdió cuatro veces y empató una. Contra São Paulo perdió y empató en 1974 y contra Corinthians cayó dos veces en el 2013.

Hubo otro juego oficial que enfrentó a Millonarios contra Botafogo, pero no se jugó debido a que los bogotanos estaban eliminados y prefirieron pagar una multa que realizar el viaje en 1963.

No obstante, a la hora de enfrentamientos en series de ida y vuelta el panorama cambia. En los últimos tres cruces contra equipos de Brasil, Millonarios pasó de ronda las mismas veces. En el 2007, en la Copa Suramericana, venció a São Paulo en el juego de ida y en el de vuelta. Y en 2012, logró superar a Palmeiras y a Gremio en un escenario parecido al de hoy, perdió en suelo brasileño y remontó en El Campín.

Sin miedo a la altura

Atlético Paranaense llegó a Bogotá el pasado lunes con la mente puesta en defender el gol de ventaja que consiguió en el juego de ida para clasificarse a la siguiente ronda.

Su técnico, Paulo Autuori, quiso restar importancia a la altitud en Bogotá, “No hay ninguna preparación especial. Estoy acostumbrado a jugar en altitud, trabajé en Perú. Bogotá tampoco es tan alto. Con esto no estamos preocupados. La preparación sigue normal”, afirmó.

CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO