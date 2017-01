Los 10 jugadores a seguir en el Suramericano Sub 20 de Ecuador

Con los primeros compases, el campeonato Sudamericano Sub 20 va marcando caminos. El corto recorrido -apenas se desarrolló la primera jornada de cada grupo- empieza a delinear qué futbolistas atraparán la atención como para convertirse en las figuras de un certamen que, desde siempre, está llamado a ser consagratorio para los juveniles. Los scouters ya empezaron a hacer sus comparaciones, echando en la balanza las virtudes y los pequeños defectos que los jugadores deberán pulir para sobresalir en los próximos años en las principales ligas del mundo. Con ellos, también acuden los reclutadores de los clubes europeos, siempre preparados para descubrir a la posible última perla, y los agentes de futbolistas, porque no son pocos los chicos que ya se instalaron, a pesar de la edad, en equipos del Viejo Continente.

En su jornada inaugural Ecuador sufrió un par de reveses. Además de la derrota contra Brasil, que no escapaba de las posibilidades más allá de la ilusión de los locales, la desafectación de John Pereira y Byron Castillo castigó al grupo. Ni el talento de Bryan Cabezas logró rescatarlo. Figura en la Copa Libertadores en 2016 con el sorprendente Independiente del Valle, el volante ofensivo captó a todos con velocidad y habilidad, y convirtió a Atalanta, de Italia, en su nuevo destino. Las lesiones musculares minaron su desarrollo en el calcio, por lo que el torneo Juventudes de América es el nuevo trampolín en que el volante, de 19 años, desea rebotar para llegar más alto.

Brasil siempre es gran candidato, y detrás de su rica historia -con 11 títulos sudamericanos, es el más ganador- asoman las estrellas. No deja vacante el cupo esta vez, porque Caio Henrique resalta en la estructura de Rogério Micale. Contratado por Atlético de Madrid en la pasada pretemporada del verano europeo, el mediocentro asombró a todos. Después de sus tareas bajo la órbita de Cholo Simeone, los españoles no se demoraron en mejorarle el status económico, para evitar las tentaciones de otros gigantes del continente. La cinta de capitán es un plus para el juvenil que hizo su presentación por la Copa del Rey frente a Guijuelo.

El agónico gol de Damir Ceter permitió a Colombia rescatar un empate ante Paraguay en la apertura del campeonato, en Riobamba. Veintitrés minutos precisó para mostrar sus credenciales: potencia y técnica para el gol. Una pequeña corrección, un toque de billar, le posibilitó anotar al atacante que fue sensación en Deportes Quindío, con 14 festejos, y pasó a Independiente Santa Fe. Apodado "Goliat" por su contextura -1,88 metros-, el artillero que pide pista en la formación de Carlos Piscis Restrepo tiene por referentes a Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic.

La extensión de su territorio no resulta un escollo para los uruguayos, provistos de figuras en cada participación. Esta vez son dos talentos que ya trascienden fronteras afuera. Rodrigo Bentancur llegó con 12 años a Boca; seis después es una joya codiciada por Juventus y Real Madrid, aunque en el equipo xeneize tiene apenas un puñado de partidos -debutó oficialmente en abril de 2015- sobre la espalda. De manejo elegante y técnica depurada, es conductor desde la zona baja de los volantes. Así como Bentancur es la gestación, Nicolás Schiappacasse es quien define la acción. Internacional juvenil desde la Sub 15, hizo todos los pasos por la Celeste y sus actuaciones atraparon a Atlético de Madrid. En Uruguay fue el primer nacido en 1999 en debutar en la primera división; con River de Montevideo jugó la Copa Libertadores en 2016, mientras que en España ya jugó la Liga de Campeones Juvenil en el Atlético B, y Simeone lo hizo parte de algunas nóminas de la liga española, aunque el delantero no llegó a debutar.

"La mejor camada de juveniles venezolanos", repiten en el búnker de la Vinotinto. Y entre ellos sobresale, a pesar de su físico esmirriado, Yeferson Soteldo. Fue de Caracas FC, en el que se destacaba como definidor, a Zamora FC, club en el que se retrasó para convertirse en un enlace con gol. Sus virtudes despertaron el interés de Huachipato, de Chile. Desequilibrante en el uno contra uno y vertical en sus movimientos, con apenas 19 años tiene casi 100 partidos en la primera. La experiencia es una de las características de Venezuela, que bajo la guía de "Minion" -mide 1,60 metros- intenta ser mundialista.

Chile confía en una Generación Dorada como la de 2007, y como punta de lanza asoma Jeisson Vargas. Su apellido no resulta extraño, ya que después de destacarse en Universidad Católica, de su país, fue transferido a Bologna, que lo cedió en préstamo a Estudiantes de La Plata. En el Pincha no repitió la alta cuota de gol que lo valorizó en el club cruzado, aunque sus asistencias generaron festejos de sus compañeros. Hoy hará su estreno, frente al encumbrado Brasil.

Rápido y buen definidor, Bruno Miranda es la carta en la que Bolivia deposita sus esperanzas para soñar con una participación en el hexagonal final en Quito. Producto de la histórica Academia Tahuichi, a los 15 años jugó en Florida (de la B de Santa Cruz de la Sierra); de ahí saltó a Callejas (de la A cruceña) y luego emigrar a Universidad de Chile, en el que debutó en un clásico con Colo Colo. Sus virtudes asomaron hace tiempo, cumpliendo los pasos en el Sub 15 y el Sub 17.

Aguerrido y compacto, el seleccionado paraguayo es siempre un escollo difícil de sortear. De poco juego, los ataques directos se vuelven su mejor argumento para lastimar y lo hizo saber en su presentación, contra Colombia, cuando una desatención a falta de dos minutos privó de la victoria a la albirroja. Sebastián Ferreira fue presentado como la carta de gol, y el delantero cumplió: una excelente definición abrió el resultado del conjunto que comanda Pedro Sarabia.

El poder de Perú, rival de la Argentina anoche, se concentra en el ataque. Su comandante es Bryan Reyna, de Mallorca II, de España. Enganche salido de la Academia Cantolao, se marchó para explotar sus virtudes desalentando a quienes le aconsejaron permanecer más tiempo en el país para no regresar sin gloria. "Me gusta encarar e ir para adelante, por eso a veces me enojo cuando juegan la pelota atrás sin sentido", comentó el cerebro del conjunto que dirige el argentino Fernando Nogara.

En definitiva, son diez proyectos a los que el equipo de Claudio Úbeda deberá mirar con atención.

GDA/ LA NACIÓN Argentina