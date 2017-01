Liverpool no pudo con el Plymouth en la FA Cup: empataron 0-0

El Liverpool fue incapaz de vencer al Plymouth Argyle, de cuarta categoría del fútbol inglés (0-0) y de evitar que el enfrentamiento de la tercera ronda de la Copa de Inglaterra se resuelva en el replay (desempate).

El cuadro de Jurgen Klopp no pudo derribar la seria resistencia de su rival que abandonó el estadio de Anfield con su portería imbatida. El preparador germano buscó soluciones en el banquillo a la hora de juego.

Recurrió a Daniel Sturridge, que ocupó el lugar del alemán Emre Can y, diez minutos después, dio entrada, al mismo tiempo, al brasileño Roberto Firmino y a Adam Lallana.

No fue una solución para los reds, que tendrán que buscar la clasificación en el campo del Plymouth, en el choque de desempate. "No es el resultado que queríamos pero no es frustrante porque el fútbol es así. Jugamos bien en la primera mitad. Hicimos un buen fútbol aunque a veces precipitado", lamentó el técnico alemán del Liverpool.

Mientras, el Fulham logró la clasificación al vencer en el campo del Cardiff por 1-2.

EFE