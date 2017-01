José Mourinho rechazó una 'gran oferta' del fútbol chino

El entrenador del Manchester United Jose Mourinho rechazó "una gran oferta" del fútbol chino, declaró el portugués en una entrevista publicada este lunes, sin precisar ni el montante ni el club que le ofreció incorporarse.

"Yo ya he rechazado una gran oferta de China, por lo que no seré yo el que critique a alguien que fiche allí", dijo Mourinho, en una entrevista con la revista mensual GQ. "Es su elección, su vida. Solo ellos (los jugadores) pueden decidir qué es mejor para su futuro. Sé que otros entrenadores de la Premier League han criticado esta elección, pero no será mi caso", añadió.

Dos técnicos de prestigio como el brasileño Luiz Felipe Scolari y el sueco Sven-Goran Eriksson entrenan a equipos de la SuperLeague China, que cuenta con varios jugadores importantes, como los argentinos Ezequiel Lavezzi (ex-PSG) y Carlos Tevez (exBoca Juniors).

"Es seguro que cuando se renegocie el contrato de un jugador y le propongamos 5 millones de libras por año, mientras que ellos proponen 25, habrá un problema", dijo Mourinho. "Entonces el jugador tomará los 5 millones porque ama de verdad el fútbol, o tomará los 25 millones porque prefiere el dinero", añadió.

"Estoy preocupado porque allí proponen sumas a las que los clubes europeos no pueden llegar", concluyó.

