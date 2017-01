Fuerte incidente entre Jorge L. Pinto y 'Bolillo' Gómez en Copa Uncaf

El problema se presentó en el intermedio del partido que Honduras le ganó 1-0 a Panamá en la Copa Uncaf. El gol, anotado por Eddie Hernández, llegó luego de una pena máxima muy discutida por los panameños.

Al terminar la primera etapa, Pinto y Gómez parecían hablar amistosamente, pero luego, el DT de Honduras dijo alguna frase que sacó de casillas a 'Bolillo', que lo tomó del cuello e intentó agredirlo. Un asistente se llevó a Pinto, mientras un policía agarró al entrenador de Panamá.

'Bolillo', después del partido, dijo que Pinto los estaba acusando de haber comprado un árbitro.El pasado 16 de noviembre, Panamá venció 0-1 a Honduras en San Pedro Sula, en la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018, y Pinto se quejó ese día del trabajo del árbitro, el cubano Yadel Martínez.

"Al terminar el partido, Pinto me dijo 'Yo me estoy desquitando del robo de Panamá a Honduras en San Pedro Sula'. yo no le puedo permitir a Pinto que diga que Panamá pagó el árbitro del partido entre Honduras y Panamá. Eso es un irrespeto. Es una acusación muy grave la de ese man (sic), que no se la voy a permitir. Panamá es un país honesto y sano", declaró Gómez.

Sobre el tema, Pinto fue evasivo al final del partido, en la conferencia de prensa. "No tengo rivalidad alguna con Hernán, uno sale herido cuando pierde un partido importante. Yo también he salido como salió él. No hay ningún problema", dijo, y luego, cuando le volvieron a preguntar por el tema, dijo: "A mí pregúnteme de táctica, de fútbol".

Ambos técnicos se han caracterizado por tener un temperamento muy fuerte y ya habían protagonizado incidentes similares. 'Bolillo', cuando era técnico del Medellín, en 2012, tuvo un fuerte altercado con el entonces presidente de Itagüí, José Fernando Salazar, que lo increpaba desde la tribuna. Gómez salió del banco y le devolvió los insultos.

Pinto, por su parte, ya tiene un antecedente similar. En 2006, cuando dirigía al Cúcuta Deportivo, comenzó a vociferar en pleno partido que el entonces técnico de Real Cartagena, Julio Comesaña, era el que compraba los árbitros en Colombia. El uruguayo se acercó y le metió una trompada. Ambos salieron suspendidos.

DEPORTES