Estos son los horarios para los juegos de eliminatorias suramericanas

La Fifa publicó en su página oficial los horarios para los partidos de las eliminatorias suramericanas que se jugarán los próximos 23 y 28 de marzo de 2017. Colombia, que ocupa el sexto puesto de la eliminatoria con 18 puntos, jugará en Barranquilla contra Bolivia y luego visitará a Ecuador en Quito.

Estos son los horarios:

23 de marzo

Colombia vs. Bolivia: 3:30 p.m.

Paraguay vs. Ecuador: 6:00 p.m.

Uruguay vs. Brasil: 6:00 p.m.

Venezuela vs. Perú: 6:30 p.m.

Argentina vs. Chile: 6:30 p.m.

28 de marzo:

Bolivia vs. Argentina: sin horario definido.

Ecuador vs. Colombia: 4:00 p.m.

Chile vs. Venezuela: 5:00 p.m.

Brasil vs. Paraguay: 7:45 p.m.

Perú vs. Uruguay: 9:15 p.m.

*Hora colombiana

