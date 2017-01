Fifa dio a conocer el trofeo que se le entregará al mejor del mundo

La Fifa dio a conocer el trofeo que se le entregará al mejor jugador del mundo (The Best) según el máximo ente del fútbol mundial, el próximo 9 de enero y que lo disputan el delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi del Barcelona y Antonie Griezmann del Atlético de Madrid.

El diseño del trofeo, ideado por Zvonimir Boban y diseñado por la artista croata Ana Barbic Katicic, está inspirado en el balón de cuero que se utilizó en Uruguay en 1930, primer Mundial de fútbol.

“El trofeo consta de cinco partes: el fondo, la base, una pieza de carbono sobre la base, el cuerpo y la pelota”, explicó Rover Schudel, CEO y presidente de Adon, empresa que fabricó el ‘The Best’.

