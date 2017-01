'No me retiro del fútbol': Van Gaal

El lunes pasado, circuló una información de que el técnico holandés Louis van Gaal se retiraba del fútbol, pero este martes el mismo salió al paso de esa información y la desmintió.



“No me retiro. Tengo un año sabático y luego decidiré si sí o no”, declaró Van Gaal al programa El, Larguero, de la Cadena SER de España.



“Y hay una gran posibilidad de que me retire. Pero no es definitivo", explicó el estratega, que ha dirigido al Barcelona, al Ajax, a la selección holandesa y al Manchester United entre otros.



“En Holanda la prensa escribe lo que quiere. Yo recibí un titular ayer, pero yo dije que quizás me retirase, pero no es el momento para decirlo. Por esta razón yo me he tomado un año sabático y después decidiré. Dependerá también de ofertas”, agregó.



Van Gaal confirmó que hace un mes recibió una oferta para dirigir al valencia de España, pero la descartó.



