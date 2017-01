Costa entrenó en solitario en medio de especulaciones sobre su futuro

El delantero de la selección española Diego Chelsea se entrenó por segundo día consecutivo en solitario, apartado del Chelsea, este lunes en medio de especulaciones en prensa sobre su futuro lejos de Stamford Bridge.

El atacante hispanobrasileño no participó en la victoria contra el Leicester del fin de semana, según su entrenador, el italiano Antonio Conte, por una lesión en la espalda.

Sin embargo, la prensa tanto inglesa como española asegura que el jugador fue apartado del equipo por el entrenador después de haber protagonizado una fuerte discusión con uno de los ayudantes de Conte.

Todo ello ha disparado también los rumores de una posible marcha de Costa, de 28 años, al fútbol chino. Costa es el máximo anotador del Chelsea esta temporada, con 14 goles en 19 partidos, y una de las piezas clave en la buena marcha de los Blues, que lideran la Premier League con siete puntos de ventaja sobre Tottenham y Liverpool

Si hubiese un problema -- repito 'si' -- preferiría solucionarlo en el vestuario, no fuera y no en una conferencia de prensa", aseguró Conte el pasado sábado tras el partido contra el Leicester. "Pero repito: 'Si'. Y he dicho la verdad", insistió.

AFP