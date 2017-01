Definido el calendario de Colombia en el hexagonal final del Sub-20

Quedó definido el calendario del hexagonal final del Suramericano Sub-20 de Ecuador. Colombia, segunda del grupo A, enfrentará a Venezuela, Argentina, Uruguay, Ecuador y Brasil, en busca de uno de los cuatro cupos al Mundial de Corea del Sur.

Estos son los partidos del hexagonal, que serán en Quito:

Lunes 30 de Enero

Colombia vs. Venezuela

Uruguay vs. Argentina

Ecuador vs. Brasil

Jueves 2 de febrero:

Colombia vs. Argentina

Uruguay vs. Brasil

Ecuador vs. Venezuela

Domingo 5 de febrero:

Uruguay vs. Colombia

Brasil vs. Venezuela

Ecuador vs. Argentina

8 de febrero:

Ecuador vs. Colombia

Uruguay vs. Venezuela

Brasil vs. Argentina

11 de febrero:

Colombia vs. Brasil

Argentina vs. Venezuela

Ecuador vs.Uruguay

DEPORTES