Procesan en Argentina a Passarella por reventa de entradas

La Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmo este jueves el procesamiento de Daniel Passarella, ex dirigentes de River y hasta barrabravas, por la reventa de entradas que se llevó a cabo durante los cuatro años de mandato del Káiser en el club de Núñez (2009-2013). Esto se dio luego de la decisión del juez en primera instancia, Fernando Mario Caunedo, y las apelaciones de las defensas.

En diferentes escuchas de la causa, confirmaron el vínculo dirigencial con los barras y llevaron así al delito de "administración fraudulenta en calidad de coautores y partícipes necesarios", a 16 personas: la cúpula dirigencial de Passarella, barrabravas y empleados de la empresa que se encargaba del canje de las entradas.

Daniel Alberto Passarella (ex presidente), Diego Turnes (ex vice), Daniel Bravo (ex secretario), Hugo Carreras (ex protesorero), Daniel Alejandro Mancusi (ex vocal), Gustavo Poggi (encargado del departamento de socios), Eduardo Rabuffetti (ex vocal) y Esteban García, fueron procesados "en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta en calidad de coautores", dice la resolución firmada por Ricardo Matías Pinto, Mirta López González y Mauro Divito, jueces de la cámara.

Los otros involucrados en el procesamiento son Martín Araujo ("Martín de Ramos, barrabrava), Héctor Guillermo Godoy ("Caverna", barrabrava), Matías Goñi (barrabrava), Andrés Montinero (gerente de Top Show, empresa de canje de entradas, los oficiales Alejandro Luis Rivaud y Alejandro Darío Hayet, más Diego Osmar Rodríguez y Miguel Ángel Sturla, por el delito de "defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipes necesarios".

Estas 16 personas vinculadas al Mundo River entre 2009 y 2013 durante la presidencia de Passarella no sólo quedaron procesadas: además fueron embargadas por un millón de pesos cada uno.

Según figura en la resolución de la Cámara, se investigaron las maniobras que llevaron los dirigentes, en connivencia con los barras y otros vinculados, para desviar entradas que les eran otorgadas a la barra brava. Ellos, a su vez, las ofrecían para su venta antes de los partidos en las inmediaciones del estadio o mediante "la página web Mercado Libre". Así la Justicia determinó que "se provocó presuntivamente un perjuicio patrimonial en las arcas del club deportivo".

Entre las pruebas, la Justicia comprobó las "reiteradas comunicaciones telefónicas con miembros de 'Los Borrachos del Tablón' y empleados del club", para obtener de manera irregular las entradas. Sobre todo de quien era en aquel entonces el secretario del club, Daniel Bravo, de constante diálogo con lo barras.

LA NACIÓN

Argentina

GDA