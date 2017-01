Colombia perdió 1-0 contra Brasil en partido amistoso

Fue un amistoso y se notó. Era un partido para probar, no tanto para pensar en el resultado. El duelo de dos equipos nuevos, que no habían jugado juntos, lo terminó ganando Brasil con un gol de Dudú arrancando el segundo tiempo.



El juego dejó la conclusión de que hay algunas caras para tener en cuenta en la Selección de verdad, como William Tesillo, Mateus Uribe y Santiago Montoya, y otros para los que parece que se les acaba el tiempo para demostrar que merecen vestirse de amarillo. O de azul, como le tocó a Colombia en el emotivo homenaje a Chapecoense, en el estadio Nilton Santos, de Río de Janeiro.



Lo normal entre dos equipos que no son las selecciones nacionales titulares era que el que tuviera una base era el que mejor funcionamiento podía tener. Y eso se vio con Colombia, que era, en plata blanca, un Nacional reforzado con David González, William Tesillo, Abel Aguilar y Teófilo Gutiérrez. Y eso se vio en los primeros minutos, en los que tuvo una opción muy clara para anotar: Miguel Borja quedó mano a mano con el portero Weverton, pero su remate se fue por un lado del arco.



Los brasileños trataron de juntar talento en la mitad del campo: Willian Arao y Lucas Lima pusieron a correr a Robinho, aunque sin profundidad. Un remate de Arao desde el centro del área y otro de Lucas Lima que atajó muy bien el arquero González fueron los únicos sustos para la defensa colombiana.



Atrás había quedado el ambiente de cooperación: antes del juego fueron condecorados los tres jugadores sobrevivientes del accidente del pasado 28 de noviembre, así como el periodista Rafael Henzel. Pero con el paso de los minutos, el juego fue perdiendo el carácter de amistoso, cuando de lado y lado cometieron algunas faltas muy fuertes que obligaron al árbitro argentino Jorge Baliño a desenfundar dos veces la tarjeta amarilla: una para Aguilar y la otra, para el zaguero local Pedro Geromel.

Y después de esas dos amonestaciones llegó la jugada más clara de esa etapa, cuando Mateus Uribe mandó al poste un cabezazo tras un muy buen centro de Macnelly Torres, el más claro de Colombia para ver el juego.

Banco de pruebas

La segunda etapa fue, en realidad, un banco de pruebas para Pékerman. De entrada sacó a dos de los más experimentados, Macnelly y Teo, y puso a debutar a Santiago Montoya, el volante del Deportes Tolima que antes jugó en el fútbol brasileño, y le dio 45 minutos más a Orlando Berrío. Con esos dos cambios, recibió de entrada el gol con el que acabó perdiendo, cuando entre Jorge y Fagner sorprendieron a Farid Díaz. Este último tiró un centro, Diego Souza remató al arco, el portero González dio rebote y Dudú aprovecho para meterla con la cabeza.



A pesar del marcador en contra, Colombia terminó jugando con dignidad y Pékerman les dio la oportunidad de ponerse por primera vez la camiseta de la Selección de Mayores a Vladimir Hernández y Leyvin Balanta (28 minutos cada uno), y también a Michael Rangel (21 minutos).

Montoya se metió bien en el partido, aunque a veces le sobró una gambeta. Le siguió faltando el gol al equipo. Creó dos opciones en esa segunda etapa, un tiro libre de Daniel Bocanegra (en un ángulo más para un zurdo, el lateral de Nacional, que es derecho, la tiró por encima de la barrera y puso a volar al portero Weverton) y una, cerca del final del partido, que Berrío falló increíblemente, al meter un remate cruzado que se fue por un ladito.



Para la estadística, si es que la Fifa acepta el partido como clase A, quedará que este fue el sexto juego que dirigió Pékerman a Colombia contra Brasil y que solamente pudo ganar uno, el 1-0 de la Copa América de Chile 2015, con gol de Jeison Murillo. Pero más allá de eso, tanto el argentino como Tite, el seleccionador brasileño, tuvieron 90 minutos de pruebas para ver qué tienen en la reserva de cara a la recta final de la eliminatoria, a la que Brasil llega tranquilo y a la que Colombia le toca remar desde el sexto lugar.

JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

Twitter: @Josasc