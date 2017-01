Colombia sub 20 no sostuvo la ventaja y perdió 4-3 contra Ecuador

Fue un partido raro, que Colombia empezó ganando con solvencia y que luego lo sufrió, y muchísimo, por culpa de la falta de filtro en la mitad de la cancha y por una debilidad que la defensa no había mostrado en el primer partido, frente a Paraguay.

En cambio, lo que le faltó en el debut le sobró este viernes en Riobamba: gol. El primero llegó a los siete minutos, tras un saque larguísimo del portero Manuel Arias. La pelota cayó al borde del área ecuatoriana, donde Juan Camilo Hernández la bajó con el pecho para que Damir Céter rematara durísimo, desde afuera de las 18. ¡Golazo!

La siguiente jugada fue la cuota inicial de todo el sufrimiento que iba a tener la defensa colombiana: Wáshington Corozo recibió un pase largo a la espalda de la defensa colombiana para quedar mano a mano con Arias, pero metió el pie muy abajo y el balón se elevó muchísimo. Fue el primer aviso. La fórmula se iba a repetir muchas veces, sobre todo en la segunda etapa.

El juego cayó en un letargo, del que vino a salir con el segundo gol de Colombia, en un contragolpe que Céter no pudo resolver, gracias al achique del arquero José Gabriel Cevallos. Pero la defensa ecuatoriana se durmió y Jorge Obregón tomó el balón que quedó bailando en una esquina del área para conseguir el 0-2 que, en teoría, debería darle tranquilidad a la Selección del ‘Piscis’.

Pero los ecuatorianos se sintieron golpeados en su orgullo. El empuje del público que llenó el pequeño estadio Olímpico de Riobamba los motivó a atacar. Y las debilidades de la defensa colombiana eran una invitación adicional para hacerlo. Colombia no volvió a agarrar la pelota en el resto de la primera etapa. Pervis Estupiñán, aprovechando la pasividad de los volantes de marca y de los zagueros centrales visitantes, recibió un pase hacia atrás de Corozo y anotó el descuento.

En el segundo tiempo, el técnico Restrepo empezó a buscar fórmulas para recuperar la pelota. Primero le apostó a meter un volante que le diera manejo. Sacó a Obregón y metió al mediocampista creativo que había sido titular en el primer partido y que lo sacó de la titular para el juego, Juan Pablo Ramírez. No solo el tema no funcionó, sino que Ecuador, con los mismos 11 que comenzaron el partido, metió a Colombia en su propio arco y la puso a pedir tiempo. El empate no tardó en llegar: a los 7 minutos, Joel Quintero aprovechó un rebote en el área chica colombiana, luego de un tiro de esquina, y anotó el gol del empate.

Después, el portero Arias cometió un penalti innecesario, en una esquina del área, casi pegado a la raya final, al barrer al atacante ecuatoriano Hernán Lino. Bryan Cabezas se puso al frente de la pelota y anotó el tercero, a los 11 del segundo tiempo. Todo lo que había construido Colombia en el primer tiempo se vino abajo. Y todavía quedaban 34 minutos de sufrimiento, más la reposición.

Había un solo equipo en la cancha, y era el local. Cada vez que Ecuador apretaba un poquito el acelerador, las alarmas de la defensa visitante se prendían. Ni siquiera cuando ‘Piscis’ trató de resolver el problema con un cambio de volante de marca por volante de marca, Hárold Balanta por Eduard Atuesta. Ya con el marcador en contra, el técnico sacó al inédito Julián Quiñones y metió a Éver Valencia. Y aprovechó el milagro que le quedaba: Hernández luchó por un balón, tiró un centro al segundo palo y allá entró Valencia. Su remate se estrelló en el poste, el rebote le cayó en el muslo derecho y se metió...

Los milagros del fútbol hay que respaldarlos con fútbol. Y Colombia no lo hizo. Ecuador le creó diez opciones de gol en el segundo tiempo y terminó ganando con un gol en tiempo de descuento, una palomita de Jordy Caicedo tras un centro de Wílter Ayoví. Ambos habían entrado en el segundo tiempo. El camino a Corea parece muy complicado para la Sub-20.

JOSE ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de DEPORTES

En Twitter: @josasc