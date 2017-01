Claudio Ranieri, DT del Leicester, mejor entrenador del año

El técnico italiano Claudio Ranieri (Leicester) ha obtenido este lunes el premio "The Best" al Mejor Entrenador del Mundo en 2016, durante la gala de la FIFA que ha tenido lugar en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich. (Lea acá: Claudio Ranieri, el técnico que hizo posible lo imposible)

Al galardón también optaban los técnicos francés Zinedine Zidane (Real Madrid) y el seleccionador portugués Fernando Santos.

Atlético Nacional ganó el Fair Play y Silvia Neid, fue la mejor entrenadora, los premios entregados antes del de Ranieri.

EFE