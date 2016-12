Bartomeu: 'Es necesario que Messi siga aquí; haremos un esfuerzo'

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró que la entidad azulgrana "evidentemente hará un esfuerzo" para que el argentino Lionel Messi renueve su contrato, que finaliza el 30 de junio de 2018.



"Es necesario que Leo siga aquí. Ésta es su casa. Nos gustaría que acabara su carrera en el Barça", ha declarado Bartomeu, quien hoy ha dado una rueda de prensa para hacer balance de este 2016.



El presidente del FC Barcelona confía en poder anunciar "tarde o temprano" la continuidad del 'crack' de Rosario, pero no ha podido -o querido- confirmar, sin dejar ningún tipo de duda, si ese es el deseo del jugador. Bartomeu simplemente ha hablado de su propia percepción: "Yo creo que Leo está totalmente convencido de que éste es el mejor sitio donde puede estar. Es feliz en el club y en la ciudad, y su familia también. Es un catalán más, un culé más, está muy vinculado al Barça y no creo que se quiera marchar".



Además, tampoco cree que "los problemas fiscales" del jugador -condenado recientemente a 21 meses de prisión por tres delitos contra la Hacienda Pública- "le influyan en nada" a la hora de renovar. Para Bartomeu, "el Balón de Oro debería ser cada año para Messi, porque es el mejor jugador de la historia del fútbol" y el club debe hacer un esfuerzo que esté a altura de lo que representa el futbolista rosarino.



"No quiero hablar de cifras, pero si Leo es el mejor del mundo, es lógico que lo sea en todos los aspectos", ha apostillado el dirigente. Quien también acaba contrato el 30 de junio de 2018 es el centrocampista Andrés Iniesta, y Bartomeu ha avanzado que su continuidad es otra de las prioridades de la secretaria técnica.



"Habrá que sentarse también con Andrés. Aún le queda contrato, pero es un jugador que nos encantaría que se retirara en el Barça. Hay jugadores como Iniesta, Ter Stegen o Rakitic, con quienes, tarde o temprano, tendremos que empezar a hablar", ha apuntado. También con el técnico del primer equipo, Luis Enrique Martínez, quien acaba contrato a final de la presente temporada: "En abril o mayo nos sentaremos con él. Por supuesto que nos gustaría que continuase. No hay ninguna duda de que Luis Enrique es el entrenador que queremos y también el que quiere la mayoría de barcelonistas". Preguntado por el futuro de Aleix Vidal, que no entra en los planes de Luis Enrique, Bartomeu ha negado que al lateral se le esté buscando equipo en el mercado de invierno.



"Aleix Vidal es un jugador que, cuando ha salido, ha actuado a un buen nivel. No está previsto que salga nadie en enero. Tenemos una plantilla corta", ha indicado. Tampoco habrá refuerzos porque, según el presidente del Barça, "no hay ninguna petición de Robert (Fernández, el secretario técnico) encima de la mesa".



En este sentido, ha defendido la labor del exfutbolista valenciano, quien está temporada ha fichado jugadores jóvenes como Samuel Umtiti, Lucas Digne, Denis Suárez o Paco Alcácer, y ninguno de ellos es titular indiscutible. "Ser titular en el Barça es muy difícil. Han llegado jugadores más jóvenes y tenemos en ellos una gran esperanza que, con el tiempo, se vayan consolidando en sus posiciones. Ahora se habla mucho de Iniesta, que es el mejor centrocampista del mundo, pero a él también le costó ser titular aquí", ha argumentado Bartomeu, quien ha subrayado que "encontrar un nuevo Messi es imposible".



Dentro de la parcela deportiva, el presidente del FC Barcelona también se ha referido al nuevo proyecto de la sección de baloncesto que está cosechando malos resultados y generando muchas dudas en este primer tercio de la temporada. Bartomeu, sin embargo, ha dicho no estar preocupado por ello. "En baloncesto tenemos muy buen equipo, pero estamos acusando las lesiones. Confiamos plenamente en Bartzokas (Georgios, el entrenador), en Rodrigo (De la Fuente, secretario técnico) y en los jugadores", ha concluido.



