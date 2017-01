Brasil y Colombia, en partido amistoso en honor al Chapecoense

El ‘partido por la amistad’. Así se ha denominado este encuentro amistoso entre las selecciones de Brasil y Colombia que se disputará en honor a las víctimas del trágico accidente aéreo del pasado 27 de noviembre que costó la vida de 71 personas, entre ellas casi toda la plantilla titular, miembros de la comisión técnica y dirigentes del club de Santa Catarina, además de periodistas y tripulantes de la aeronave.

Y siendo amistoso el encuentro, que se jugará en el estadio olímpico Nilton Santos, conocido como Engenhao, de Río de Janeiro, y cuya recaudación será donada al Chapecoense, servirá además para los dos seleccionadores, tanto José Pékerman, de Colombia, y Tite, de Brasil, para probar a jugadores de las respectivas ligas locales.

Nacional como base

Pékerman, por ejemplo, convocó a 20 jugadores, siete de ellos del Atlético Nacional, actual campeón de la Libertadores. La principal apuesta en el ataque de la selección colombiana será el delantero Miguel Borja, elegido como el Rey de América por el diario El País de Uruguay.

Macnelly Torres y Farid Díaz también hacen parte de la cuota de experiencia aportada por el verde de Antioquia.

La selección contará además con tres jugadores que actúan en el fútbol brasileño: el volante Gustavo Cuéllar (Flamengo), el delantero Jonathan Copete (Santos) y el armador Vladimir Hernández, quien ayer fue presentado oficialmente como refuerzo de ese club.

Aparte de los mencionados, también se destaca la presencia del delantero Teófilo Gutiérrez, quien actualmente milita en el Rosario Central argentino y que vuelve a la selección tras más de un año de ausencia. Será de todas maneras una buena oportunidad para que Pékerman afine y obtenga algunas conclusiones sobre jugadores que puedan dar una mano en los próximos partidos de la eliminatoria, en la que por ahora Colombia está por fuera de la zona de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

Tras los entrenamientos previos de lunes y martes, el técnico Pékerman, como es habitual, no dio muchas pistas sobre el once inicial, aunque sus jugadores ya han dejado claro que no se tomarán el partido como un simple amistoso, pues es una muy buena oportunidad para mostrar sus ambiciones de llegar a una nueva convocatoria.

“Es una oportunidad para expresar nuestro apoyo a Brasil y a los familiares de las víctimas, pero para todos los que estamos aquí en la selección también es importante en términos deportivos. Cuando nos ponemos la camiseta de Colombia tenemos que dar el máximo e intentar avanzar en algunos conceptos que estamos trabajando”, indicó Abel Aguilar, jugador del Deportivo Cali.

Tite, por su parte, llamó a futbolistas que se destacaron en el último campeonato brasileño, pero que nunca hasta ahora habían vestido la canarinha.

Con poca experiencia

Del total de 23 convocados, apenas ocho ya han jugado con la selección: Robinho, Fábio Santos y Marcos Rocha, del Atlético Mineiro, además de Rodrigo Caio (São Paulo), Diego (Flamengo) y Lucas Lima (Santos).

En esta selección sin experiencia, dos veteranos tendrán la misión de guiar a los más jóvenes: el centrocampista Diego, de 31 años y con 36 partidos disputados con Brasil, y el delantero Robinho, de 32 años y que ya vistió la amarelinha en 101 ocasiones.

Excompañeros en el Santos, Diego y Robinho brillan hoy con las camisetas del Flamengo y el Atlético Mineiro, respectivamente, pero están en plena pretemporada con sus clubes y no están en un alto punto de rendimiento.

Las dos antiguas joyas del Santos contarán en el campo con la ayuda de la actual estrella del club, el centrocampista Lucas Lima, que ya jugó 13 veces con Brasil y suele ser convocado por Tite.

La última vez que los dos equipos se enfrentaron fue el pasado 8 de septiembre en Manaos (norte de Brasil), en partido correspondiente a la fase de clasificación para Rusia 2018 y que terminó con victoria local por 2-1.

