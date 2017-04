El delantero sueco del Manchester United, Zlatan Ibrahimovic, se lesionó en su rodilla derecha en la última acción del tiempo reglamentario del duelo de vuelta de cuartos de final frente el Anderlecht, en Old Trafford.



Ibrahimovic saltó para controlar un balón con la cabeza pero se desequilibró y cayó apoyando mal la rodilla derecha. El sueco de 35 años fue atendido inmediatamente por los médicos durante varios minutos, el delantero fue reemplazado por el francés Anthony Martial, en la que los Red Devils lograron el pase a semifinales con un gol de Marcus Rashford.

Antes de Ibrahimovic, en la primera parte se lesionó Marcos Rojo, quien tuvo que salir del campo en camilla. Le sustituyó el holandés Daley Blind.

Zlatan Zlatan se perdería el resto de temporada



El técnico del United Jose Mourinho aseguró en rueda de prensa tras el encuentro, "No creo que sean pequeñas lesiones, pero prefiero esperar que se hagan las pruebas antes de hablar. Soy entrenador, no médico. Pero las noticias no son muy buenas, yo creo", explicó el portugués.



Ibrahimovic es el máximo artillero del United esta temporada con 17 goles en la Liga Premier, el club inglés aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto pero algunos medios como “Daily Mail” aseguran que el delantero se perderá el resto de la temporada.



EFE