'Rendirme no es una opción': Ibrahimovic

24 de abril 2017 , 10:14 a.m.

El futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, que tendrá que estar fuera de los terrenos de juego entre seis y ocho meses, aseguró que rendirse "no es una opción".



"Una cosa es segura, soy yo el que decide cuándo me retiro, nadie más. Rendirme no es una opción", publicó el atacante del Manchester United en Instagram.

Ibrahimovic, que al igual que su compañero Marcos Rojo se ha roto el ligamento cruzado anterior de una rodilla y se perderá lo que resta de temporada, agradeció las muestras de cariño recibidas y aseguró que va "a pasar por esto" como siempre lo ha hecho y volverá "aún más fuerte".



El delantero sueco, de 35 años, ha completado una buena temporada con el Manchester United. Ha sido clave en el esquema ofensivo del equipo de Jose Mourinho, con el que ha marcado 28 tantos entre las distintas competiciones disputadas.

El delantero del United sufrió la lesión en el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Europa contra el Anderlecht (2-1), en un salto con el defensa Kara Mbodji en el minuto 90. El veterano futbolista sueco llegó gratis el pasado verano a Old Trafford procedente del París Saint-Germain con un contrato de 12 meses prorrogable a otro año.



EFE