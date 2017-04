Zidane siembra dudas sobre su continuidad como DT en el Real Madrid

07 de abril 2017 , 09:18 a.m.

07 de abril 2017 , 09:18 a.m.

El técnico Zinedine Zidane sembró dudas este viernes sobre su continuidad en el cargo al afirmar que todavía no ha empezado a preparar la pretemporada y que está centrado en la presente campaña.



"No, no estoy preparando nada, lo que estoy haciendo es lo que queda de esta temporada", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Liga del sábado contra el Atlético de Madrid, al ser preguntado por si da por segura su continuidad y si está ya preparando la próxima campaña.

"Sabes de la importancia de este club, para lo bueno y para lo malo. Estoy preparado para todo, por eso hablo siempre del partido siguiente, porque sólo me interesa eso", añadió el técnico blanco, al que todavía le queda un año de contrato con el conjunto merengue.



"Y así va a ser durante lo que me quede como entrenador", dijo Zidane, quien en vísperas de un importante partido de cara a la consecución de la Liga, afirmó que todavía está todo en juego.



"Sabemos que la recta final es donde nos vamos a jugar todo y lo que hemos hecho hasta ahora no significa nada; la Liga está en juego, la 'Champions' está en juego", dijo Zidane.



El equipo blanco lidera la clasificación liguera con dos puntos de ventaja sobre el Barcelona, segundo clasificado, mientras Atlético de Madrid y Sevilla son tercero y cuarto.

Los tres primeros están, además, inmersos en la Liga de Campeones y jugarán la próxima semana los cuartos de final de la competición continental.



Zidane consideró que sus jugadores, especialmente la BBC (Karim Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo) ha llegado en buena forma a este final de temporada, gracias a las rotaciones como el descanso que les dio en el partido de Liga contra el Leganés del miércoles (4-2).



"La idea es esto, llegar al final de la temporada a tope físicamente", explicó Zidane, que no ve ningún favorito para el derbi del sábado, aunque admite que será un partido difícil. "Nos esperamos un partido en el que vamos a tener que sufrir y ya está. No va a cambiar mucho de todos los partidos que hemos tenido hasta ahora", concluyó.



AFP