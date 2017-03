‘Cuando era jugador me decía que jamás sería entrenador’: Zidane

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró que cuando era jugador se dijo así mismo que "jamás sería entrenador" pero que tras retirarse se dio cuenta que "el lugar donde quería estar realmente era en el campo".



"Cuando me retiré como futbolista me dediqué a otras cosas y aunque siempre estuve dentro del fútbol y cerca del Real Madrid, me di cuenta que el lugar donde realmente quería estar era en la cancha. Entonces, empecé a prepararme para convertirme en entrenador. Y ahora es lo que más me gusta", dijo Zidane en una entrevista con Fifa.com.

Cuando fue elegido para dirigir al Real Madrid, tras estar en el banquillo del filial, Zidane comentó que sabía que la tarea "iba a ser realmente difícil". "Había sido técnico del segundo equipo del club pero tenía clarísimo que estaba pasando a una dimensión completamente distinta", subrayó. Pero se "sentía preparado" porque "conocía la casa".

"Tras 15 años en el club sabía lo que significaba ese vestuario y el club en general. Lo que restaba era trabajo y más trabajo. Había que hacer valer mis ideas, y ahí están los resultados", explicó.



En tan solo un año como técnico madridista, el francés sumó al palmarés del club blanco tres títulos (Liga de Campeones, Mundial de Clubes y Supercopa de Eupa) algo que reconoció que "no esperaba que sucediera tan pronto", aunque "lo deseaba".



"Ahora estamos luchando por repetir y también por ganar el título de liga. Es lo que pasa con el fútbol, no se detiene nunca. Los títulos quedan rápidamente en el pasado y siempre hay que confirmar", añadió el francés.



A pesar de haber alcanzado los éxitos más importantes como jugador y como técnico, Zidane explicó que los triunfos se viven "de forma parecida" pero "no exactamente igual" porque "no es el mismo trabajo ni las mismas circunstancias".

Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid. Foto: EFE



"La emoción sí es la misma, pero diría que se disfrutan un poco más como entrenador, porque es más difícil conseguir esas victorias", apuntó. "Como jugador sólo te preocupas de ti mismo, de lo que haces en el terreno de juego, pero no demasiado del resto del equipo. Como entrenador, en cambio, tienes que ocuparte de todo el grupo, de 24 jugadores, y no sólo de ellos, sino de lo que pasa alrededor de un partido de principio a fin", recalcó.



Para Zidane la "mejor muestra de la mayor dificultad", como técnico, es que "la cantidad de horas que dedicas al día al fútbol es mucho mayor". Por último, el francés recordó su etapa como futbolista: "Fue hermosa, me encantaba ser jugador. Pero el tiempo obligó a que esa etapa se terminara sí o sí, no había más remedio. Ahora sigo viviendo de mi pasión, de lo que más me gusta hacer, así que no tengo nada de que quejarme".



EFE