Vuelve y juega: Zidane quiere que James siga en Real Madrid

04 de abril 2017 , 07:54 a.m.

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, se refirió este martes a James Rodríguez para responder con un corto "sí" a la pregunta de si quiere que el volante colombiano continúe en el equipo, tras volver a resurgir en las últimas horas rumores sobre su posible salida a final de temporada.

“Yo quiero que James siga la próxima temporada en el Real Madrid”, fue tajante Zidane cuando fue interrogado por la prensa.



Esta no es la primera vez que Zidane expresa su deseo que James Rodríguez se mantenga en su plantilla, aunque en esta oportunidad fue menos efusivo a las veces anteriores en las que destacó el trabajo del colombiano dentro de Real Madrid.



Después de brillar con la Selección Colombia, de marcarle un gol a Bolivia y otro a Ecuador en los recientes partidos de la eliminatoria, James Rodríguez regresó a su impredecible realidad, la de no saber cuál será su futuro y si continuará o no en el Real Madrid, mientras se avivan los rumores de prensa que dan por hecho que su destino estará en otro club.

James Rodríguez, en el entrenamiento de Real Madrid. Foto: EFE

James no entró en la convocatoria para el partido contra Alavés, del fin de semana pasado, debido a que Zidane decidió darle descanso a él y a otros futbolistas internacionales que tuvieron largos desplazamientos después de la jornada eliminatoria.



Mientras James estuvo con la Selección, trascendió la noticia del posible interés del Liverpool de Inglaterra para contratarlo. Según esta información, difundida por el diario The Mirror de Inglaterra, el DT del club inglés, el alemán Jürgen Klopp, fue quien pidió su contratación. Aunque el informe advierte que esa posibilidad se daría si el Real Madrid deja libre al jugador al término de la temporada y si el Liverpool clasifica a la Liga de Campeones.



Por otro lado, el propio James ha manifestado su interés en continuar en la plantilla del cuadro español.



Rea Madrid, que es líder de la Liga, visitará este miércoles al Leganés, en cotejo que iniciará a las 2:30 de la tarde, hora de Colombia. Se espera que James Rodríguez tenga minutos en este encuentro.



