‘Destaco a James por su actuación y sus goles’: Zidane

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha reconocido que tras el 2-6 ante el Deportivo de La Coruña es "difícil" decirle a un futbolista que "no va a jugar" el siguiente encuentro.

"Me quedo con la sensación de que todos los jugadores son importantes y lo demuestran cada vez que tienen la oportunidad. Luego vamos a ver el sábado y el martes, porque la complicación es que luego tengo que elegir y después de esta actuación es complicado decirle a uno que no va a jugar el partido siguiente, pero todos entienden esta complicación", dijo.



En rueda de prensa, Zidane dijo que en el caso del Real Madrid "no hay equipo B o A" porque todos cuando juegan lo hacen "bien" y ha asumido que el debate sobre la BBC va a durar hasta el final de la temporada. "Estamos todos juntos en el mismo barco y ya está. Hasta el final va a ser así, veremos el próximo año", comentó el preparador del conjunto blanco en la sala de prensa de Riazor.

El técnico se mostró "muy contento con todos" y destacó a James por "su actuación y goles" y dijo que "lo de Isco" fue "tremendo", también lo de Asensio.



"Lo bueno es que los que juegan menos están metidos. Físicamente no se ha notado nada, al contrario. Están muy bien y lo demuestran. Quieren jugar y luego la dificultad es para mí. El grupo es fenomenal y están preparados para el reto final. Solo nos quedan finales", declaró.



