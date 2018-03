‘Lo sentimos por Neymar; el que lo sustituya será bueno’: Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, volvió a mandar un mensaje a Neymar, que pasará por el quirófano y se perderá el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en París, y se mostró convencido de que el elegido para sustituir al brasileño generará los mismos problemas.

"Lo sentimos por Neymar", aseguró Zidane que ya dijo tras la lesión del brasileño que nunca habría deseado su ausencia en el PSG-Real Madrid del próximo martes.



"El resto es un equipo muy fuerte y el jugador que va a sustituir a Neymar será bueno seguro. No pensamos que el partido va a ser fácil", añadió. "Hay preocupación, pero es simplemente respeto porque es un partido de vuelta de octavos de final de Champions, hay que jugar al 200 por cien un partido tan importante y cualquier jugador que juegue en lugar de Neymar va a querer demostrar mucho y hacerlo muy bien. Va a ser un partido muy complicado como esperaba desde el sorteo", reconoció.



En el bando madridista, el técnico francés celebró que el brasileño Marcelo ya esté recuperado pero guardó hermetismo sobre el estado del alemán Toni Kroos y el croata Luka Modric.



"Lo importante es que esté mañana (sábado) Marcelo con nosotros ya, el primero en volver y luego veremos día a día. No puedo decir nada, es la sensación del jugador lo que más importa y yo los quiero al cien por cien. Mañana (sábado) es el partido contra Getafe, para el martes no lo sé, iremos día a día", señaló.



Incluso reconoció que nada de lo que pase en el encuentro de Liga afectará a un equipo titular para París que aún no tiene perfilado. "Solo estoy pensando en mañana (sábado), no tengo decidido para nada el equipo del martes. Primero hay un partido que tenemos que hacerlo bien y luego tendremos tiempo para el martes".



EFE