‘No tuve problemas con James y me alegra que le vaya bien’: Zidane

El técnico del Real Madrid Zinedine Zidane fue cuestionado por las palabras de James Rodríguez en una entrevista concedida a 'el Chiringuito de Jugones', en las que aseguraba que su ídolo seguía siendo el francés. El entrenador explicó que se alegra de que al centrocampista colombiano "le vaya bien" en el Bayern Múnich.

"Tomó la decisión (de irse). Juega ahí (en el Bayern). Le están saliendo bien las cosas y me alegro por él. Sólo puedo hablar de mis jugadores. No he tenido problemas con él no los voy a tener. Son decisiones. Me alegro por él", dijo.

No he tenido problemas con él no los voy a tener. Son decisiones. Me alegro por él

James aseguró en esta entrevista que “Zidane sigue siendo mi ídolo. Como jugador tenía mucha calidad. No sé si hubo química o no. No creo que haya sido injusto, yo cada vez que entraba hacía cosas interesantes, pero ya no se debe pensar más en eso”.



En esta entrevista, James también afirmó: “Fue triste mi salida, fue dura. Era mi sueño siempre. Pero el fútbol es así, en un año estás en un lugar que tú quieres y en otro no. Los números están ahí, pero cada entrenador tiene sus propios gustos y jugadores, así que es totalmente respetable”.

DEPORTES con EFE