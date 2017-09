Zidane desea que el mercado de pases acabe antes de empezar temporada

El técnico del Real Madrid se unió este viernes a las varias voces que llaman a una reducción del mercado de traspaso estivales (en Europa), asegurando que "el 'mercato' debe finalizar cuando empieza la Liga" a imagen de lo que decidió el jueves el poderoso campeonato inglés.

"Pienso lo mismo que la mayoría de la gente. El 'mercato' debe finalizar cuando empieza la liga. Cuando empieza la competición oficial, debe cerrarse. Eso seguro", dijo el entrenador francés en rueda de prensa.



"No se puede cambiar un equipo con la competición empezada, creo que es la opinión de la mayoría de la gente" del fútbol, añadió. El presidente del campeonato español, Javier Tebas, aseguró que se trata de "un tema que tenemos que estudiar en profundidad pero que no nos han reclamado los clubes".

"La Premier nos pidió nuestra opinión, pero no tenemos un argumento al respecto ya que tenemos que estudiarlo", dijo Tebas este viernes en una rueda de prensa. Los clubes de la poderosa Premier League inglesa acordaron el jueves que su mercado de verano finalice antes del comienzo de la temporada 2018-2019, como han pedido varios actores principales del fútbol continental.



El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, se posicionó en favor de una reducción del mercado de traspasos estivales: "Desde mi punto de vista, no es algo bueno que un jugador comience un campeonato en un club y juegue en otro cuando el mercado se cierra", dijo en una correo electrónico al diario británico The Times.



AFP