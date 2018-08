Everton, el nuevo reto de Yerry Mina

Acabaron las especulaciones sobre el futuro de Yerry Mina. Este jueves, a pocos minutos del cierre del mercado de pases en el fútbol de Inglaterra, el Barcelona anunció la noticia que se venía cocinando desde hacía días: la partida del defensor colombiano al Everton del fútbol inglés.

El sueño del zaguero de triunfar en España por ahora se aplaza, pero tiene un nuevo desafío, en la prestigiosa Liga Premier.



30,2 millones de euros más 1,5 en variables fue el costo de la transacción que pagó el Everton.



Mina presentó exámenes médicos en el hospital de Barcelona y posteriormente, y con la presencia en España de representantes del club inglés, se firmó el acuerdo con un contrato por cinco años.



El cuadro catalán se reservó el derecho de recompra, por si quiere recuperarlo en un futuro, pero, según el diario Marca, sería por 60 millones de euros.



Mina llegó al Everton y se puso la camiseta número 13. Además dio sus primeras declaraciones en Inglaterra.



“Es importante que el Club quiera luchar por algo. Es por eso que estoy aquí. He visto la Premier League durante mucho tiempo. Es la mejor liga del mundo", dijo Mina a Evertontv.

¿Qué es el Everton?

Everton es un club inglés que actúa en la Liga Premier. Es un equipo tradicional, fundado en 1878 y con sede en el estadio Goodison Park. En su larga historia ha competido en 108 años en la máxima categoría, tiempo en el cual se ha coronado en nueve oportunidades.



En 1978 ganó por última vez el campeonato. Además tiene cinco títulos de la FA Cup y nueve Community Shield. Es el histórico rival de Liverpool, con el que disputan el clásico de la ciudad.



Sin embargo, Everton no es de la misma categoría del Liverpool. Es un equipo que suele pelear en la mitad de la tabla, detrás de los poderosos de Inglaterra como el Chelsea o los equipos de Manchester, el City y el United, o los de Londres, como Arsenal y Tottenham.



Para esta temporada, el Everton, que juega de uniforme azul, quiere hacer una gran participación y para eso, además de Mina, contrató a André Gomes (cedido del Barça), al lateral Lucas Digne, excompañero de Mina, y al mediocampista brasileño Bernard.



El equipo de Liverpool tiene cinco defensores aparte de Mina, con los cuales el central colombiano tendrá que pelear la posición. Son Michael Keane (25 años), Phil Jagielka (35 años), Mason Holgate (21), Tyias Browning (24) y Matthew Pennington (23). Todos son diestros, como Mina.



Everton es dirigido por el técnico portugués Marco Alexandre Saraiva da Silva, un joven exfutbolista y actual entrenador de 41 años, que también dirigió al Hull City y al Watford.



“Conozco a los jugadores de Everton y espero poder jugar con mi nuevo equipo. He hablado mucho con el entrenador y sé de su pasión por Everton y la determinación de tener éxito. También estoy decidido a hacer lo mejor para Everton”, comentó el zaguero colombiano.



Entre los nuevos compañeros que tendrá Mina está el portero de la selección inglesa, Jordan Pickford, de quién se especuló que podría ser el reemplazo de Courtois en el Chelsea, pero que finalmente seguirá en el Everton. Allí también está el delantero inglés Theo Walcott, exarsenal. Además, allí se encontrará con el delantero brasileño Richarlison, un amigo que dejó durante su paso por Brasil.



Negociazo del Barcelona

La estadía de Mina en Barcelona solo duró siete meses, en los que jugo seis partidos oficiales. Desde antes del Mundial de Rusia ya se especulaba con que el defensor iría a otro club, porque el técnico Ernesto Valverde no lo tendría en cuenta.



Hubo interés del Manchester United, que finalmente no hizo una propuesta que llenara las expectativas de los catalanes. También estuvo en la puja el Olympique de Lyon.

Tan pronto se cerró el negocio, el propio Barcelona publicó en Twitter la noticia junto un mensaje de agradecimiento para el zaguero colombiano.



“Barcelona expresa públicamente su agradecimiento a Yerry Mina por su compromiso y su dedicación y le desea mucha suerte y éxitos en el futuro”, dice en el comunicado oficial.

Barcelona hizo un negocio redondo en este mercado. A Mina lo compró en enero al Palmeiras por 11,8 millones de euros y lo vendió, siete meses después, por 32.



El gran mundial que hizo Yerry en Rusia no sirvió para convencer al DT Valverde, pero sí para elevar el precio. Además, Barcelona también le vendió al Everton a Digne, por 20,2 millones, y le cedió a Gomes. Es decir que el club inglés le pagó en total 52,7 millones de euros.



Sánchez, al West Ham United

Carlos Sánchez fue anunciado ayer como nuevo jugador del West Ham United de Inglaterra. El volante, que estaba en el Español, ahora jugará en la Liga Premier que se inicia hoy. “Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy emocionado y ansioso”, dijo Sánchez, quien se una a Yerry Mina y Jefferson Lerma, que también llegaron a esta liga.

Carlos Sánchez posa con la camiseta del West Ham. Foto: Tomada de @WesthamUtd



¿Se va Ospina?

El medio británico Sky Sports aseguró ayer que el traspaso del arquero David Ospina al fútbol turco es inminente. El colombiano ya llegó a un acuerdo con Besiktas y solo faltaría que el club llegue a una negociación con el Arsenal, que está pidiendo cinco millones de euros por el arquero, aunque los interesados solo ofrecen dos millones.



