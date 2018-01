La superdefensa del Barcelona a la que llega Yerry Mina

El tiempo de celebración y júbilo por la contratación de Yerry Mina al Barcelona ya es pasado, suficiente se habló de sus méritos, humildad y demás valores que caracterizan al defensa colombiano. Ahora hay que hablar de sus retos en la cancha y de las funciones tácticas que debe cumplir para ganarse un lugar en la titular, o al menos sea tenido en cuenta.



El primer reto de Mina es fácil y complejo a la vez. Lo sencillo es identificar que la defensa del Barcelona, que ha encajado un solo gol en la Liga de Campeones, juega a casi 40 metros de su arquero desde la era de Pep Guardiola.

Los dos centrales generalmente están ubicados a la altura de la mitad de cancha (véase gráfico) por lo cual hay mucho campo que cubrir a la hora de un contragolpe y la velocidad del colombiano podría ser un inconveniente.



De hecho este ha sido uno de los temas más sonados cada vez que se habla de Mina.

“El Barca deja mucha distancia en su zona posterior y Mina no está acostumbrado a esto. Además su físico es pesado, cosa que le pesa en contra”, le dijo a EL TIEMPO Jordi Gil, periodista del diario Sport de Barcelona.

No más salidas al ataque

Desde ese adelantamiento de la defensa nace el otro aspecto táctico a tener en cuenta: entender los automatismos en el regreso. En el Barcelona los laterales frecuentan más la zona del ataque que de la defensa, pero no son los centrales los que van a cubrir esos espacios, los encargados son los volantes interiores (vea gráfico).

Por ello, mantener la posición es importante y Mina deberá vencer esas ganas de ir al ataque, que tuvo en Santa Fe y Palmeiras, las cuales hacen desequilibrar el equipo.



Algo que no debería ser problema para Mina es la entrega del balón. El colombiano ha demostrado ser dúctil con el balón, por ello no le va a costar hacer pases cortos y saber dónde hacerlos.

El Barcelona pocas veces, por no decir que nunca, juega al pelotazo, así que los pases a los laterales o volantes interiores son prioridad antes del juego en largo (ver gráfico).



Sin duda todos estos retos tácticos estarán antes de demostrar toda su capacidad. “Mina tiene pequeños detalles que habrá que corregir, pero sin duda su edad es apta para que pueda mejorar. Además tiene la solución a un problema histórico del Barcelona: el juego aéreo. Ahora Piqué no será el único para buscar un gol de pelota quieta y esa virtud, tal vez, pueda darle minutos en partidos que estén cerrados y con su altura pueda marcar diferencia”, afirma Gil.



Antes del baile y la alegría hay un trabajo arduo por hacer de parte de Mina. El zaguero ya demostró con creces que puede ser el mejor del mundo en su posición, pero deberá demostrarlo día a día para ganarse un lugar en uno de uno de los clubes más grandes del mundo. Es tiempo de probar nadie se equivoca cuando dice que Mina marcará una leyenda del fútbol colombiano.

CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @camilomanriquev