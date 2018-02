Yerry Mina, listo para asumir el reto defensivo del Barcelona

Nueve minutos en la cancha con el Barcelona ya le permitieron a Yerry Mina entrar en la historia el jueves pasado. Pero él no llegó al equipo catalán solo para eso. Llegó para jugar y consagrarse. Por eso deberá aprovechar cada oportunidad que se le presente para demostrar sus condiciones. Este domingo, las circunstancias se han dado para que él pueda tener su primer partido de titular, contra el Getafe, y en el Camp Nou.

Mina esperó pacientemente su debut, el que tuvo el jueves pasado en la Copa del Rey contra el Valencia. Entró al minuto 83, así que tuvo muy poco tiempo para figurar. Sin embargo, si este domingo se da su estreno de titular, los ojos estarán puestos en él. La decisión final es del DT Ernesto Valverde, quien ha ido perdiendo a sus defensores titulares por diferentes razones. Primero fue el belga Thomas Vermaelen, quien sigue ausente por lesión. Luego, el pasado fin de semana, el camerunés Samuel Umtiti acumuló tarjetas amarillas y quedó descartado para el juego de hoy. Y, además, el más titular de todos, Gerard Piqué, también está lesionado, y aunque el jueves actuó contra todo pronóstico frente al Valencia, este domingo tendría descanso, aunque fue convocado.



Así las cosas, las opciones de Valverde se reducen y Yerry Mina aparece en el escenario como candidato a la titular.



“Se lo ha visto suelto. En los próximos partidos nos tiene que dar una mano. Está dispuesto a ponerse a las órdenes del equipo y a aprender; se lo ve muy motivado y seguro de que va a meterse en la dinámica del equipo”, dijo Ernesto Valverde en declaraciones a Directv, el jueves pasado.

¿Por dónde jugaría?

Yerry Mina siempre ha jugado como defensor por la zona derecha, además de haber sido volante de marca en sus inicios. Incluso en sus comienzos, cuando jugaba en Santa Fe en línea de tres zagueros, también lo hacía por la derecha. Su DT de entonces, Wilson Gutiérrez, recuerda que Mina nunca jugaba en la izquierda, pero hoy considera que no tendría problemas de hacerlo en esa zona si le toca.



Y es que ante las ausencias del Barcelona, Valverde deberá armar una pareja de centrales nueva para el partido de hoy. Hay varias opciones que maneja la prensa en España: una es que juegue Mina a la izquierda y Sergio Busquets, habitual volante, lo haga como zaguero por la derecha. Otra opción es que lo haga Mina a la derecha, donde mejor se desempeña, pero acompañado del francés Lucas Digne, quien esta temporada lleva siete partidos con el cuadro azulgrana. Había una tercera alternativa, que lo acompañara el joven David Costas, jugador del Barça B, pero no figura en la convocatoria.



Si juega, la responsabilidad para Mina será enorme, no solo por estrenarse de titular y en el Camp Nou, sino porque tiene que demostrar que puede adaptarse al sistema de juego defensivo que allí se practica.



El Barça tiene como característica defensiva que sus centrales juegan adelantados, casi en la mitad de la cancha, con o sin la posesión del balón. Por esto, cuando el equipo pierde la pelota, necesita un rápido repliegue de sus zagueros, pero con la idea original de reducir espacios al rival, sin meterse en su propia cancha.



Otro factor importante es que Mina es un defensor con vocación ofensiva. Le gusta lanzarse al ataque y sorprender, pero en Barcelona difícilmente podrá tener esos instantes ofensivos, ya que allí priman el orden y las funciones. Por lo que tampoco se espera que lance pelotazos, sino que juegue en corto, con sus laterales o volantes.



Eso sí, en el juego aéreo siempre será una alternativa ofensiva y garantía defensiva, por su estatura y su buen cabezazo. En fase ofensiva también será clave adaptarse a la salida rápida que tiene todo el cuarteto posterior, tan pronto el rival da espacios.



Son aspectos tácticos a los que Mina se irá adaptando con el correr de los partidos y con los minutos que logré acumular. “Todo requiere de un tiempo. Yerry llegó en el mercado de invierno, en medio de la temporada, en plena competición; no hay partidos amistosos para que se vaya habituando. Pero tiene condiciones y personalidad, así que esperamos mucho de él”, apuntó el entrenador de Mina el jueves pasado luego de su debut.



DEPORTES