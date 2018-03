Yerry Mina fue convocado por Barcelona para enfrentar al Athletic

Barcelona recibe en el Camp Nou al Athletic Club con el objetivo de lograr un nuevo triunfo que le consolide en el liderato de la Liga, antes del parón por los compromisos de las selecciones nacionales, mientras que el conjunto vasco llega con la sensación de que el proyecto con José Ángel Ziganda como técnico está cerca de su final.

Lo hará el Barcelona sin dos piezas claves en su once: el centrocampista Sergio Busquets, que acabó lesionado el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Chelsea, y el delantero Luis Suárez, que se perderá el choque por acumulación de tarjetas.



Invicto en la Liga, finalista de la Copa y clasificado para los cuartos de final de la 'Champions', el Barça mantiene su idilio con una temporada en la que ido perdiendo el brillo a la misma vez que ha ido ganando en efectividad, confianza y solvencia defensiva. Y, alumbrado por el genio de Leo Messi -el argentino lideró la eliminatoria de octavos contra Chelsea anotando tres de los cuatro goles de su equipo y asistiendo en el otro- se ha convertido en un equipo prácticamente imbatible.



La baja de Busquets ha obligado al técnico, Ernesto Valverde, a convocar al centrocampista del Barça B Carles Aleñá, aunque probablemente sea Ivan Rakitic quien ocupe la plaza de pivote defensivo que dejará vacante el de Badía del Vallés.



Y Paco Alcácer podría ser el sustituto de Luis Suárez. Para recibir al conjunto bilbaíno, Valverde probablemente repita el 4-3-3 que utilizó ante el Chelsea, con Ousmane Dembélé de nuevo titular en el tridente ofensivo. En el centro del campo, junto a Rakitic podría alinear a Andrés Gomes y a Philippe Coutinho.



El brasileño, que no puede participar con el Barça en la Liga de Campeones, llega descansado a la cita y su concurso serviría para dosificar la presencia en el partido de Andrés Iniesta, recién recuperado de una lesión muscular.



Atrás, Sergi Roberto repetirá en el lateral derecho, pues Nelson Semedo sigue lesionado, mientras que Lucas Digne podría reemplazar a Jordi Alba, que acabó el partido contra el Chelsea con algunas molestias, en el lateral zurdo.



La pareja de centrales será la que habitualmente forman Gerard Piqué y Samuel Umtiti, aunque en el banquillo, no estará esta vez como recambió Thomas Vermaelen, baja por lesión, y sí el colombiano Yerry Mina.



Mientras, el Athletic visita Barcelona con la sensación de que el proyecto con José Ángel Ziganda como técnico está cerca de su final tras caer eliminado en la Liga Europa sin dar apenas réplica al Olympique de Marsella en octavos de final.



El flojo encuentro de los leones, escasos de juego y hasta de poderío, en probablemente la cita clave de lo que les quedaba de temporada ahondó en la sensación de que 'Cuco' no ha sabido dar con la tecla a una plantilla a la que también le exige responsabilidades la afición rojiblanca, manifiestamente cabreada al final del choque contra un OM que se llevó claramente la eliminatoria por 5-2.



Así, en el Bilbao futbolístico se da la temporada por amortizada y se empieza a pensar en la siguiente a la espera de novedades en lo deportivo. En el entorno 'athletizale' no aprecian ni opciones ni casi ganas de meterse en una pelea por la séptima plaza liguera que no tiene el Athletic tan lejos, a ocho puntos, pero que se ve inalcanzable a la vista del penoso rendimiento de su equipo.



En ese escenario la visita al Camp Nou no se supone sino un nuevo revés inevitable ante un líder prácticamente inarbordable desde que Ernesto Valverde cambiase el banquillo de La Catedral por el del coliseo blaugrana.



Para procurar hacer frente en lo posible al embalado Barça, Ziganda vio el jueves como perdía por sendas lesiones musculares a dos de su titulares ante el Marsella: Mikel Rico y Yeray Álvarez. Las ausencias de ambos se suman mañana a la de Iker Muniain y posiblemente también a la de Mikel Balenzaiga, que no parece en condiciones aun habiendo regresado la semana pasada en Marsella tras casi tres meses lesionado.



Por contra, Cuco recupera a tres de sus cuatro bajas del pasado jueves: Raúl García, Mikel San José, ambos sancionados, e Iñigo Martínez, que no ha podido jugar la Europa League por haberlo hecho ya con la Real Sociedad.



Los tres estarán casi seguro en un once al que también volverán Kepa Arrizabalaga, el meta titular en LaLiga, Unai Núñez y es posible que también el capitán Markel Susaeta, suplente de inicio ante el OM aunque tuvo que salir al campo ya en el minuto 22.



A la espera de saber si Ziganda volverá a salir con tres medios centro, una fórmula que nunca le ha funcionado pero que si en sitio tiene sentido es en el Camp Nou, también se espera que repitan como titulares Oscar de Marcos y Beñat Etxebarria.

Asimismo es más que posible que Enric Saborit entre por Iñigo Lekue el lateral izquierdo y que arriba descansen uno o dos del trío que el jueves formaron Iñaki Williams, Iñigo Córdoba y Aritz Aduriz.

Alineaciones probables:

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Digne, Rakitic, André Gomes, Coutinho, Paco Alcácer, Messi y Dembélé.



Athletic Club: Kepa; De Marcos, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Saborit; San José, Iturraspe, Beñat; Susaeta, Raúl García y Williams.



EFE