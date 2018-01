Viernes, día clave para definir el fichaje de Mina por el Barcelona

Este viernes sería un día clave para que se defina el inmediato paso del defensor colombiano Yerry Mina al Barcelona de España. Este jueves, mientras versiones de prensa indicaban que el jugador viajaría a España el próximo lunes para hacerse exámenes médicos con el club catalán, el Palmeiras, de Brasil, su equipo actual, informó que el viernes habrá una cumbre con el futbolista para tratar su situación, haciendo la salvedad de que no quiere dejarlo ir ahora, pero sin cerrar las puertas a su salida.

Desde hace unas semanas se asegura en España que el club catalán aceleró su interés por el defensor colombiano, por la inminente marcha del zaguero argentino Javier Mascherano. Pero para concretar su incorporación, primero tiene que acordar con el Palmeiras la salida del jugador, que está pactada para después del Mundial de Rusia, por 9 millones de euros. El Barça habría hecho una mejor oferta para que el traspaso se dé de inmediato. Se habla de unos 12 millones de euros.



Ayer, el director deportivo del club brasileño, Alexandre Mattos, dijo en rueda de prensa que hoy habrá una reunión con el jugador para tratar el tema. “Es verdad que el Barça viene detrás y ofreciendo algo más de dinero por él, pero también es verdad que el Palmeiras no tiene ninguna intención de que salga en este momento con la oferta que se nos hizo. Palmeiras no quiere venderle ahora mismo. Vamos a esperar que llegue (viernes) y se presente y vamos a hablar con él. Si surge algo nuevo que le guste a Palmeiras y le haga cambiar idea, se estudiará la situación. Y si tiene que cambiar de idea, pues se hará para que se vaya antes. Si no, se quedará”, dijo.

La versión de prensa que trascendió este jueves es que Mina tendría todo listo para viajar a España a presentar este lunes los exámenes médicos con el cuadro catalán y cerrar la incorporación. De hecho, fuentes del Barcelona dijeron al diario catalán 'Sport' que las negociaciones están muy avanzadas y que solo faltaría el cierre de la operación. Por otro lado, el Palmeiras oficializó la llegada del defensor Emerson Santos, que estaba en el Botafogo, lo que ha sido interpretado como una solución del club ante la inminente marcha del zaguero. De concretarse el traspaso, Mina, de 23 años, se convertiría en el primer colombiano en el Barcelona.

