Mina, titular con el Barça, empata 0-0 con Getafe en el primer tiempo

11 de febrero 2018 , 11:05 a.m.

El defensa de la Selección Colombia Yerry Mina, vive momentos soñados con el Barcelona F.C., este domingo recibió su primera convocatoria dentro de la nómina titular para jugar contra el Getafe, a las 10:15 a.m. (hora de Colombia), en juego por la fecha 23 de la Liga de España.

El colombiano aparece en la saga defensiva del club catalán, compartiendo responsabilidades con Lucas Digné, ex Roma, ex Paris Saint Germain y ex Lille, la joya defensiva de la Selección francesa.

Yerry Mina, una solución para el entrenador Valverde

Mina esperó pacientemente su debut, el que tuvo el jueves pasado en la Copa del Rey contra el Valencia. Entró al minuto 83, así que tuvo muy poco tiempo para figurar.



El DT Ernesto Valverdeperdió a varios de sus defensores titulares por diferentes razones. Primero fue el belga Thomas Vermaelen, quien sigue ausente por lesión. Luego, el pasado fin de semana, el camerunés Samuel Umtiti acumuló tarjetas amarillas y quedó descartado para el juego de este domingo.



Y, además, el más titular de todos, Gerard Piqué, también está lesionado, y aunque el jueves actuó contra todo pronóstico frente al Valencia, este domingo tendría descanso, aunque fue convocado.





