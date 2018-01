Mina llegaría este martes a España para firmar con Barcelona

El defensa colombiano Yerry Mina no entrenó este lunes con el club brasileño Palmeiras, pero tampoco viajó a Barcelona. Se espera que este martes sí arribe a territorio español para sellar su vínculo con el cuadro catalán.

El diario Sport informa que el acuerdo ya está listo y que el traspaso se dará por 11,5 millones de euros, por cuatro temporadas. Sport asegura que Mina estará este martes en Barcelona.



Según publica el diario Mundo Deportivo, un problema de papales impidió el desplazamiento del jugador desde Sao Paulo, sin embargo, el fichaje ya estaría cerrado. No obstante, este medio catalán dice que hasta que el acuerdo no esté rubricado, Mina no viajará.



Mina se reunió la semana pasada con directivos del Palmeiras, expresó su deseo de adelantar su partida al Barcelona y optó por no comenzar los trabajos con el resto del plantel hasta que se defina su futuro.



El defensa tenía pactado llegar al Barcelona para el próximo verano, después del Mundial de Rusia 2018, pero lo más probable es que su partida a España se adelante por el deseo del argentino Javier Mascherano de marcharse al Hebei Fortune chino en este mes.

