‘Patacón con ensaladita’, la comida que recomienda Mina en Barcelona

Yerry Mina ya se entrenó con el FC Barcelona, equipo que lo presentó el sábado y que se interesa en que los fanáticos del club conozcan más sobre el defensor colombiano.

El nuevo jugador del club catalán participó en la sección ‘Dentro del coche con’, del canal oficial de YouTube del FC Barcelona, en el que le preguntaron sobre asuntos de su vida personal.



Más allá del orgullo que ha manifestado por ser el primer colombiano en este grande del fútbol mundial, Mina señaló que en su vida fuera de las canchas intenta ser siempre el mismo. “Tu me vez y soy muy alegre, una persona muy tranquila, que le gusta conocer mucho de las personas que tiene alrededor”, dijo.



En su tiempo libre, el colombiano señaló que le gustaba compartir con su familia y salir a conocer. “Mi ‘hobbie’ es jugar con mi hermano Play Station”, añadió.



Sobre una de sus pasiones, la música, agregó que de donde viene, Guachené (Cauca), todo el mundo baila y por eso lo hace en su casa.



Una de las preguntas que hizo sonrojar a Yerry fue si les iba a enseñar a bailar a sus compañeros. Entre risas, el defensor señaló que por ahora no, pero que si se da la ocasión espera hacerlo en el vestuario, teniendo en cuenta que tiene muchos bailes.



“Semedo puede ser que se anime, en Argentina hay mucha cumbia, por ahí Messi puede bailar”, señaló.



Yerry, durante la entrevista, fue perdiendo el miedo y se animó a cantar salsa choke: “Caíste en la trampa, ay, ay”. Una canción que recomendó.



Mina también fue interrogado sobre sus gustos en la comida. “La comida que me gusta es la que me prepara mi mamá”, dijo. Además, les recomendó a las personas en Barcelona el “patacón con ensaladita, jugo de mora, pollo, fríjoles y arroz, ósea todo junto”.



En cuanto a las dedicatorias cuando anota un gol, Yerry manifestó que van para su mamá y si hace más se los dedica a otros familiares. También dijo que desea ser campeón con Barcelona.



