La pelota de la transferencia de Mina, en el lado del Barça

El futuro de Yerry Mina, zaguero central de la Selección Colombia y del Palmeiras de Brasil, parece estar cada vez más cerca del Barcelona. Sin embargo, el tema por ahora es un tira y afloje entre ambos clubes, que aún no tienen una definición.



Entre el deseo del jugador de irse de una vez a la Liga de España y la urgencia que tiene el club de conseguir un zaguero central ante la partida del argentino Javier Mascherano rumbo a China, el asunto podría tener un rápido desenlace en las próximas horas.

Ya Barcelona y Palmeiras tienen un preacuerdo para que Mina, de 23 años, llegue al club después de la Copa del Mundo de Rusia, a cambio de 9 millones de euros. Pero si el club blaugrana quiere ya al jugador, los brasileños están pidiendo más dinero.

Ofertaron un millón más y les dijimos que no nos interesaba. Fueron subiendo y subiendo, pero no es cuestión de dinero

“El 26 diciembre, el Barça me dijo a mí en persona que lo quieren ahora porque ya se sabe que tienen un problema con Mascherano y Umtiti. Ofertaron un millón más y les dijimos que no nos interesaba. Fueron subiendo y subiendo, pero no es cuestión de dinero”, dijo en conferencia de prensa el director deportivo del Palmeiras, Alexandre Mattos, aunque luego se contradijo: “Vamos a esperar a que Mina tome una decisión. Yo hablé con él el 30 de diciembre, dice que tiene un sueño muy fuerte de crecer. El Palmeiras tiene un precio en la cabeza y ya le pasó esa cantidad al Barça. Si el Barça llega a ese precio, se iría; si no llega, se quedaría aquí. Estamos aguardando”.



El jugador, que estaba de vacaciones en Guachené, su ciudad natal en Cauca, ya se presentó en São Paulo. Fuentes cercanas a Mina aseguran que la próxima semana va a viajar a Barcelona junto con Jaír Mina, su tío y representante, y un abogado para concretar la transferencia.



La operación se cerraría a cambio de 12 millones de euros. Mina se ganaría 3,7 millones al año, según reveló la emisora Catalunya Radio. Cabe recordar que Santa Fe, el equipo que vendió a Mina a Palmeiras en junio de 2016, aún tiene el 20 por ciento de los derechos, por lo cual se beneficiaría de una posible venta del jugador.

El panorama

¿Por qué Barcelona aceleró la llegada de Mina? En la actualidad, el equipo tiene problemas para armar su pareja de centrales, que ya había estabilizado con Gerard Piqué y Samuel Umtiti, luego de perder el puesto el argentino Javier Mascherano.



Sin embargo, Umtiti se lesionó el pasado 2 de diciembre, en el partido de Liga frente al Celta. El parte médico inicial del club decía que el francés tenía una “rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho”, con lo cual iba a tener inicialmente dos meses de incapacidad. Esa lesión, además, lo sacó del clásico frente al Real Madrid. En ese partido, al lado de Piqué estuvo el belga Thomas Vermaelen, el central que menos minutos había tenido en la temporada, incluyendo a Mascherano. (Véase el gráfico)

Sin embargo, el departamento médico del club ha trabajado para acelerar su regreso. El diario Mundo Deportivo aseguró que Umtiti podría volver el 20 de enero, para el partido frente al Betis.



Para completar, los rumores del mercado también hablan de Umtiti por fuera del Barcelona. Manchester City se planteó la posibilidad de hacer efectiva la cláusula de rescisión del francés (60 millones de euros), luego de perder el pulso con Liverpool para llevar al holandés Virgil van Dijk, que se fue a este último club a cambio de 84,5 millones de euros. Ese factor también aceleraría la compra de Mina, por una cifra mucho menor.



El caso Mina y la posible llegada del brasileño Philippe Coutinho han sido las novelas del mercado de invierno para el Barcelona, que, si bien parece tener bien encaminada la ruta hacia el título de Liga, no quiere dar ventajas a sus rivales.



Por lo pronto, Palmeiras también comenzó a mover sus fichas por si tiene que reemplazar a Mina. El jueves presentó a Émerson Santos, un zaguero central de 22 años procedente de Botafogo y con el que ya tenían un acuerdo desde agosto. Pero ahora, con la posible ida del colombiano, pues se aceleró también su llegada.



A esta hora, la bola está del lado del Barcelona, que tiene la última palabra para llevarse a Mina. Sería el primer colombiano en llegar a uno de los grandes de Europa, dominador en la Liga y candidato a ganar la Champions. También, un salto enorme, justo en el año en que el zaguero se juega además la posibilidad de su primer Mundial.





Con información de Efe