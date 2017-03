Con gol de Yerry Mina, Palmeiras ganó sobre el final al Wilstermann

El Palmeiras ganó este miércoles en el último minuto al Wilstermann de Bolivia gracias a un solitario gol del colombiano Yerry Mina, que permitió al equipo acceder de manera provisional al liderato del grupo 5 de la Copa Libertadores en la segunda jornada, que este jueves completarán Peñarol y Atlético Tucumán.



El equipo brasileño parecía incapaz de romper el muro boliviano, pero en el minuto 96, Mina aprovechó una jugada de estrategia para firmar un triunfo que costó mucho sufrimiento.

El Wilstermann supo conservar durante los noventa minutos la disciplina defensiva a costa de olvidar el ataque hasta que su conformismo le llevó a la derrota y por consiguiente a perder la primera plaza del grupo.



El Peñarol uruguayo y el Tucumán argentino cerrarán la segunda jornada del grupo 5, que por el momento comanda el Palmeiras con cuatro puntos, tras el empate que firmó en Argentina frente al Tucumán en la primera fecha.



El planteamiento en el inicio del encuentro fue el esperado con el Wilstermann encerrado atrás con una férrea línea defensiva de cinco hombres y el Palmeiras llevando las riendas del juego.



A pesar del control, los de Baptista tuvieron muchas dificultades para llegar al arco rival y optaron por los balones en largo desde segunda línea y las incorporaciones del central colombiano Mina, como elementos sorpresa.



El potencial ofensivo del equipo boliviano, que la pasada jornada le endosó seis goles al Peñarol, se vio reducido a la nada, con la excepción de algún fogonazo de calidad del brasileño Thomas Santos.

Mina (izq.) de Palmeiras celebró su gol sobre el Wilstermann con su compañero de equipo Roger Guedes. Foto: Reuters



La oportunidad más clara del Wilstermann estuvo paradójicamente en los pies de su rival, cuando un rebote de Mina hacia su propia portería obligó a Fernando Prass a emplearse a fondo. Mediado el primer tiempo, el delantero colombiano Miguel Borja despertó de su trance y comenzó a acumular varias oportunidades en sus pies; primero con un lanzamiento, tapado por el central brasileño Álex Silva, todo un coloso, y después con un cabezazo que picó demasiado.



El ahínco del campeón brasileño por adelantarse en el marcador lo neutralizaron los bolivianos con un riguroso repliegue y juego duro, pues tres de ellos se fueron con amarilla al descanso. En la segunda mitad, la dinámica del 'verdao' fue calcada a la primera con Felipe Melo intentando organizar el juego y Alejandro Guerra, entre líneas, con objeto de romper el muro de los de Mosquera.



Mina, muy insistente



En el 53, el asistente anuló un tanto de Mina, adelantado por centímetros a la salida de un lanzamiento de falta, quien a la postre sería el héroe del encuentro. Ante la imposibilidad de anotar, Baptista movió el banquillo y dio entrada a los 64 a Keno, autor del gol del empate de la pasada jornada ante Tucumán.

Los jugadores del Wilstermann continuaron con la consigna de no dejar pasar a ningún rival a su área a base de fuertes entradas, que amenazaron con dejar con diez al equipo.



En los últimos minutos, Palmeiras bajó el pistón, esperando hacer más daño a la contra, y Wilstermann aprovechó la ocasión para terminar de dormir el partido, aunque lo hizo antes de lo previsto.



Cuando todo parecía perdido, una jugada de estrategia desembocó en una serie de remates fallidos que finalmente aprovechó Mina para abrir el marcador sobre la bocina en el minuto 96.



Wilstermann se desesperó y perdió, además, a Franco Olego por expulsión a los 98 minutos.



Otros resultados de la jornada



La sorpresa de la fecha en la libertadores día la dio el Zulia de Venezuela, que le ganó a Nacional en el Gran Parque Central de Montevideo por 1-0 con un firme Renny Vega en el arco, y lo bajó de la punta del Grupo 7.



Un gol de Jefferson Savarino a los 31 minutos le bastó al once venezolano para superar a un inoperante equipo uruguayo que sumó jugadores en ofensiva pero no pudo llegar al empate. Con la victoria el Zulia alcanzó a Nacional y al Chapecoense en lo más alto de la tabla, todos con tres puntos, mientras que el Lanús de Argentina está sin unidades.

Nicolás Blandi (izq.), de San Lorenzo, disputa el balón con Thiago Heleno (der.) deParanaense, durante el partido jugado en el estadio Nuevo Gasómetro de Buenos Aires. Foto: EFE



En el Nuevo Gasómetro de Buenos Aires, San Lorenzo volvió a sufrir una nueva derrota en el Grupo 4, esta vez como local ante el Atlético Paranaense por 1-0 y quedó complicado. El Paranaense abrió la cuenta a los cuatro minutos por intermedio del argentino Lucho González y con ello se llevó tres puntos que le permitieron trepar a la punta del grupo, con cuatro puntos, junto a la Uiversidad Católica.



El equipo 'cruzado' derrotó al Flamengo por 1-0 con gol del delantero uruguayo Santiago Silva a los 74 minutos en partido disputado en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago. Flamengo quedó con tres unidades en la llave y San Lorenzo marcha último.



