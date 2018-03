Wilmar Roldán, designado por la Fifa para pitar en el Mundial de Rusia

La Fifa anunció este jueves la lista de 36 árbitros y 63 asistentes, procedentes de 46 países, seleccionados por la Fifa para el Mundial de Rusia 2018. Wilmar Roldan será el único juez colombiano para pitar en Rusia, en la lista aparecen los asistentes Alexander Guzman y Cristian De La Cruz.



"La elección del grupo final de árbitros para actuar en la Copa del Mundo de Rusia 2018 se ha basado en la competencia y la personalidad de cada árbitro, así como su nivel de comprensión del fútbol y su capacidad para leer el juego y las diferentes tácticas empleadas por los equipos", explica la FIFA en su comunicado.

Por parte de la CONMEBOL han sido elegidos el chileno Julio Bascuñán, el paraguayo Enrique Cáceres, el uruguayo Andrés Cunha, el argentino Néstor Pitana, el brasileño Sandro Ricci y el colombiano Wilmar Roldán.

Entre los seis de la CONCACAF han sido seleccionados el costarricense Ricardo Montero, el panameño John Pitti y el mexicano César Arturo Ramos. En la lista no hay ningún árbitro ni asistente procedente de las asociaciones británicas.



Durante los tres últimos años la FIFA ha desarrollado seminarios preparatorios para árbitros y asistentes con especial atención al juego limpio, la protección de los jugadores y de la imagen del juego, a la consistencia y a la uniformidad.



En la segunda mitad de abril los elegidos asistirán a otro seminario durante dos semanas en el centro técnico de la Federación Italiana en Coverciano. Los participantes serán divididos en dos grupos que incluirán también candidatos a trabajar en el sistema de videoarbitraje (VAR), introducido por primera vez en un Mundial.

Al final de este seminario el Comité de Árbitros de la FIFA anunciará los árbitros que tendrán a su cargo el VAR durante los partidos de la Copa del Mundo, tendiendo en cuenta la experiencia que puedan tener en las competiciones de su país, así como en competiciones y seminarios de la FIFA desde el comienzo del proyecto VAR en 2016.



Después del seminario de Coverciano, todos los oficiales ahora elegidos participarán en un seminario final en el cuartel general de la FIFA en Moscú, diez días antes del comienzo del Mundial.



Durante el campeonato, los oficiales seleccionados podrán ejercer diversos roles: árbitro, asistente, cuarto árbitro, árbitro reserva y oficiales de vídeo, precisa la FIFA en su nota.

Trayectoria de Wilmar Roldán

El 14 de enero de 2013, es destacado en la octava posición como mejor árbitro del mundo por la FIFA.



En mayo de 2013 el árbitro colombiano es considerado como el mejor árbitro de Sudamérica por la Conmebol con 263 puntos.



Fue designado para dirigir en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2013 disputado en Turquía junto a sus asistentes, los también colombianos Humberto Clavijo y Eduardo Díaz.



Incluido en la lista de los árbitros sudamericanos que pitaron en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.



El 1 de julio de 2015, y luego de un buen torneo, fue designado para pitar la final de la Copa América 2015 entre Chile, el local, y Argentina.



En el año 2017 fue designado para pitar la final de vuelta de la Copa Conmebol Sudamericana 2017 entre el club Flamengo e Independiente en el Maracaná en Rio de Janeiro.



Incluido en la lista de los árbitros sudamericanos que pitaron en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

No habrá árbitros británicos en el Mundial por primera vez desde 1938

Por primera vez desde 1938 no habrá ningún árbitro británico en la Copa del Mundo de fútbol, según anunció este jueves la FIFA, que dio a conocer a los 36 colegiados y 63 asistentes que estarán en Rusia 2018.



De los 36 árbitros, procedentes de 46 países, escogidos por el máximo organismo del balompié mundial no habrá ninguno representando a las federaciones de Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte.



Mark Clattenburg, el único juez en la lista elaborada por la FIFA en verano de 2016, y que dirigió la final de la Eurocopa de ese año entre Portugal y Francia (1-0), dejó mediada la pasada temporada su puesto en la Premier League para convertirse en el nuevo presidente del colegio de árbitros de Arabia Saudí.



La Federación Inglesa de Fútbol (FA) pidió a la FIFA poder reemplazar a Clattenburg con otro colegiado de la Premier League, pero el organismo presidido por Gianni Infantino rechazó la petición.



El arbitraje británico estuvo representado en las últimas dos Copas del Mundo, en Brasil 2014 y en Sudáfrica 2010, por Howard Webb, quien dirigió, no sin polémica, la final de hace ocho años entre España y Holanda (1-0).

Lista

ÁRBITROS



Asia

Al Mirdasi Fahad Ksa

Faghani Alireza Irn

Tah Irmatov Ravshan Uzb

Mohamed Mohammed Abdulla Uae

Sato Ryuji Jpn Pitti John Pan

Tur Shukralla Nawaf Abdulla Bhr



África

Abid Charef Mehdi Alg

Diedhiou Malang Sen

Gassama Bakary Papa Gam

Grisha Ghead Egy

Sikazwe Janny Zam

Tessema Weyesa Bamlak Eth



Norte y Centro América

Aguilar Joel Slv

Geiger Mark W. Usa

Marrufo Jair Usa

Montero Ricardo Crc

Pitti John Pan

Ramos Palazuelos Cesar Arturo Mex



Sur América

Bascuñan Julio Chi

Enrique Enrique Par

Cunha Andres Uru

Pitana Nestor Arg

Ricci Sandro Bra

Roldan Wilmar Col



Oceanía

Conger Matthew Nzl

Hauata Norbert Tah



Europa

Brych Felix Ger

Cakir Cüneyt Tur

Karasev Sergey Rus

Kuipers Bjorn Ned

Marciniak Szymon Pol

Mateu Lahoz Antonio Miguel Esp

Mazic Milorad Srb

Rocchi Gianluca Ita

Skomina Damir Svn

Turpin Clement Fra



ASISTENTES

Asia

Abdulla Tulefat Yaser Khalil Bhr

Al Abakry Mohammed Ksa

Al Marri Taleb Qat

Alhammadi Mohamed Uae

Alshalwai Abdulah Ksa

Mansouri Mohammadreza Irn

Rasulov Abduxamidullo Uzb

Sagara Toru Jpn

Saidov Jakhongir Uzb

Sokhandan Reza Irn



África

Achik Redouane Mar

Ahmed Waleed Sdn

Birumushahu Jean Claude Bdi

Camara Djibril Sen

Dos Santos Jerson Emiliano Ang

Etchiali Abdelhak Alg

Hmila Anouar Tun

Range Marwa Ken

Samba El Hadji Malick Sen

Siwela Zakhele Thusi Rsa



Norte y Centro América

Anderson Frank Usa

Fletcher Joe Can

Hernandez Paredes Miguel Angel Mex

Mora Araya Juan Carlos Crc

Rockwell Corey Usa

Torrentera Marvin Mex

Victoria Gabriel Pan

Zumba Juan Slv



Sur América

Astroza Carlos Chi

Cardozo Eduardo Par

Belatti Juan Pablo Arg

De Carvalho Emerson Bra

De La Cruz Cristian Col

Espinosa Mauricio Uru

Guzman Alexander Col

Maidana Hernan Arg

Schiemann Christian Chi

Taran Nicolas Uru

Van Gasse Marcelo Bra

Zorrilla Juan Par



Oceanía

Brial Bertrand Ncl

Lount Simon Nzl

Makasini Tevita Tga



Europa

Kalugin Tikhon Rus

Gringore Cyril Fra

Listkiewicz Tomasz Pol

Lupp Stefan Ger

Ongun Tarik Tur

Praprotnik Jure Svn

Ristic Milovan Srb

Sokolnicki Pawel Pol

Tonolini Mauro Ita

Van Roekel Sander Ned

Vukan Robert Svn

Zeinstra Erwin Ned

Averianov Anton Rus

Borsch Mark Ger

Cebrian Devis Pau Esp

Danos Nicolas Fra

Di Liberatore Elenito Ita

Diaz Perez Roberto Esp

Djurdjevic Dalibor Srb

Duran Bahattin Tur





EFE