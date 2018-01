V. Marín solo duró 2 días como DT de la selección femenina de Paraguay

Vladimir Marín, quien hace apenas dos días había sido nombrado oficialmente por la Asociación Paraguaya de Fútbol como director técnico de la selección femenina de fútbol de ese país, tuvo que dar un paso al costado debido a que aún no posee la tarjeta profesional que lo acredita y está inhabilitado para ejercer la profesión.



Marín, que alcanzó a dar la lista de jugadoras convocadas a la selección Albirroja para la Copa América 2018 en Chile, entre el 4 y el 22 de abril, e incluso dirigió un parte de entrenamientos con el plantel, debió dejar el cargo de seleccionador.

Su objetivo era poner a punto al equipo para disputar la Copa América Chile 2018, certamen que es clasificatorio al Mundial de Francia 2019, los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



El nombramiento del colombiano en la dirección técnica de la selección femenina había causado roncha en el grupo de entrenadores y delegados que trabajan desde hace años en el fútbol femenino de Paraguay. Algunos de ellos lanzaron críticas y aseguraron que Marín no poseía un título profesional de entrenador de fútbol, por lo que no podría estar habilitado para ejercer.

El exjugador colombiano alcanzó a dirigir un par de entrenamientos con el plantel femenino durante los dos días que estuvo al frente de la selección . Foto: AFP

El jueves, en entrevista con el diario paraguayo La Nación, Marín ratificó que sí tenía título de entrenador y reiteró que “siempre es así, es el mismo tema todos los años. Ahora que estamos nosotros dirigiendo a la selección femenina, ya como tiene más nombre y es conocida en toda Latinoamérica, porque uno está al mando la gente se levanta”.



Sin embargo, esa presión por la falta de homologación de los estudios realizados por parte del exjugador antioqueño de 38 años, que había sido campeón con el equipo Sub-18 femenino de Sportivo Luqueño, precipitó la renuncia al cargo.



“Estoy triste por dejar a las chicas, les tomé cariño en estos días que estuvimos trabajando”, dijo el exfutbolista en charla con el programa Futgolde la emisora 970 AM de Asunción (Paraguay).



“La salida fue de común acuerdo ya que es una obligación presentar los papales en la Conmebol. Aún no tengo la categoría. Pensamos que con el título que tenía podía dirigir a la selección, pero aún me falta algunos meses para alcanzar eso”, explicó.



La Asociación Paraguaya de Fútbol no se ha pronunciado oficialmente sobre el tema.

