‘Un DT no debe tener una nómina excesiva’: del Bosque sobre James

13 de julio 2017 , 07:58 a.m.

13 de julio 2017 , 07:58 a.m.

El exseleccionador español de fútbol Vicente del Bosque se mostró este jueves reacio a opinar de la marcha del colombiano James Rodríguez al Bayern Múnich, donde jugará dos años cedido en calidad de cedido por el Real Madrid, aunque sí puntualizó que un entrenador "no puede tener una plantilla excesiva".

"La salida de James es un asunto del club del que no quiero opinar. Es evidente que un entrenador tiene que contar con una plantilla amplia, pero tampoco excesiva, porque en ese caso la competencia entre los jugadores es quizás más nociva que disponer de muchos de ellos. Hay que tener cuidado", señaló Del Bosque en una rueda de prensa antes de visitar el campus de fútbol que lleva su nombre en la localidad mallorquina de Calviá.



El exentrenador salmantino no vinculó de manera directa la marcha de James al Bayern con la llegada al Madrid de varios jugadores con gran proyección de futuro, como Dani Ceballos, Marco Asensio, Jesús Vallejo o Theo Hernández, pero se refirió a los casos de los dos primeros.



"Ceballos y Asensio son jugadores muy buenos, de la generación de los Sub-21. El futuro del fútbol español pasa por la mano de estos futbolistas, que han estado en la selección. Con respecto a Asensio, su progresión no nos ha sorprendido. Nosotros lo citamos antes del europeo, aunque quizás nos faltó arrojo para llevarlo a ese torneo. Luego ha confirmado sus cualidades", indicó.

A la pregunta de si en su etapa como entrenador del Real Madrid, y dadas las elevadas metas que cada año se fija la entidad madridista, hubiese sido posible fichar a futbolistas tan jóvenes, Del Bosque respondió que las exigencias del Madrid "no han cambiado".



"El Madrid tiene el objetivo principal de ganar en cada competición en la que participan y tiene que tener a los mejores de España. En este caso, o los coge más jóvenes como Ceballos, Isco, éste ya más consolidado, o Asensio. Eran promesas que le han salido bien. Debe haber un complemento y equilibrio entre los grandes jugadores que tiene que tener el Madrid y los más jóvenes", señaló.



EFE