‘Vengo a hacer historia’: Yerry Mina

Estaba más tranquilo. Después de la firma del contrato, de firmar las camisetas, de ir al estadio, de quitarse las medias y entrar a la cancha, de pelotear el balón, de jugar con los niños, de bailar frente a la afición que estuvo en su presentación, el defensa colombiano, Yerry Mina, última incorporación del Barcelona, tuvo el primer cara a cara con la prensa de España.

¿Qué sensaciones tiene al llegar al Barcelona?

Para mi es extraordinario, estoy satisfecho por este sueño, trabajé para perseguirlo. Estoy con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Espero ayudar en este club, el mejor del mundo.



¿Por qué los pies descalzos al entrar a la cancha?

Es en mi casa, hay un versículo en la biblia que dice: “Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro”. Vengo a hacer historia aquí con mis compañeros, con todos los trabajadores del Barcelona, por eso siempre lo hago y espero triunfar.



¿Le preocupa que llega como cuarto central?

Vengo a hacer mi trabajo, a aportarle al equipo y a aprender de mis compañeros.



¿Cómo analiza la adaptación a la posición de central?

Estoy tranquilo, sé que este es un gran club. Se nota el buen ambiente fuera y dentro del club, voy paso a paso, conociendo y compartiendo y conociendo con ellos.



¿Qué aporté hará?

Debo tener tranquilidad, hay que adaptarse a los compañeros, al club y jalar para el mismo lado, para el lado de ellos.



¿Fue una buena apuesta venir al Barcelona?

Se me ha dado la oportunidad de venir, estaba tranquilo porque había a un acuerdo, le dije a mi tío que quería ir y ahora estoy con los mejores del mundo y trabajaré para aportar.



¿Qué primera sensaciones tuvo al saludarse con Lionel Messi?

Es especial, es el mejor del mundo y la primera impresión es de humildad. Estaba sentado y llegó con ‘Lucho’ Suárez y los demás jugadores, se me erizó la piel cuando se me acercó.

Vea el momento en el que Yerry Mina conoce a Lionel Messi Foto: Messi.com



¿Se adapta al modo de jugar del equipo?

Siempre me ha gustado el estilo de juego del Barcelona. Desde que estuve en Colombia lo sigo, he sido hincha de este equipo y es gratificante que ese fútbol me guste y venir a hacerlo es inimaginable. Hay que trabajar, mejorar los pequeños errores, aprender y trabajar día a día.



¿Qué percibió cuando vio el 5-0 al Celta?

Llegar y que me recibieran con ese partido, pues espectacular. Estaba la tensión de tener que ganar y le hice fuerza para que todos jugaran bien y ganaran. Estoy enamorado y espero seguir sonriendo y triunfando.



¿Su llegada al club quiere decir que hay que fijarse más en el talento colombiano?

En especial de mi pueblo, Guachené (Cauca). En toda Colombia hay mucho talento. Los que estamos en el exterior les abrimos las puertas. Es una alegría inmensa, lo soné y se me cumplió. Agradecido con mi familia, amigos, y todo por Guachené.



¿Y de su baile qué dice?

Juegue o no, vine a trabajar, si lo hago es decisión del profesor. ¿El baile?, pues me adaptaré a lo que diga el grupo.



¿Qué reacción tuvo cuando le confirmaron que venía al Barcelona?

Cuando mi tío me dijo que alistara la maleta, que nos íbamos, pues ya la tenía lista. Pegué un brindo de la cama al baño. A mi mamá se le erizó la piel. Mi papá dijo: “Ahora sí creo”. Tuve tranquilidad porque hablaba con los directivos y sabía que todo se iba a dar.



¿Qué le dice hoy a Flavio Torres, el técnico que lo hizo debutar en primera?

Una calidad, una gran figura, eso me decía. Fue el que me dio la posibilidad de ir al Pasto, de debutar allá. Le agradezco por esos momentos maravillosos, por los consejos, por darme la confianza, él ha hecho parte de mi proceso, como los profes de Guanché, Pelusso y Cuca.



La afición le va a pedir que baile…

Ya veremos. Estaré tranquilo y trabajando, trataré de controlar mi adrenalina.



¿Pone en riesgo la ida al Mundial con el cambio de club?

Estoy tranquilo, vine a trabajar, a aportar, a estar con los mejores y lucharé por un puesto en la selección.

Yerry MIna, en la rueda de prensa. Foto: Reuters



¿De dónde viene esa fe en Dios?

De hecho mi mamá es muy apegada a Dios y venimos siempre creyendo en él, creo en Dios y siempre le dio la honra y la gloria a él.



¿Qué le dice ser el primer colombiano con la camiseta del Barcelona?

Más que presión lo tomo con tranquilidad, por la manera como me han recibido. Ya pasaron los nervios, espero ir a entrenar y acabar de conocer a mis compañeros.



Redacción deportes