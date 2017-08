Venezuela, el ‘coco’ que hay que Colombia debe dejar atrás

Una de las cuentas pendientes de la era José Pékerman, que ya cumple cinco años y medio, es ganarle con tranquilidad a Venezuela, el rival al que enfrentará este jueves en San Cristóbal en la fecha 15 de la eliminatoria para el Mundial de Rusia 2018. Pero Venezuela no ha sido el ‘coco’ solamente para Pékerman. En las últimas eliminatorias, así esté en la parte baja de la tabla, (como hoy, que va de última), la Vinotinto suele jugarse un partido aparte.

Ya hubo dos momentos dolorosos contra Venezuela con Pékerman en el banco. El primero, en la eliminatoria pasada: el 26 de marzo de 2013, la Selección venía de pasarle por encima a Bolivia (5-0) y se encaminaba hacia Brasil 2014. A Puerto Ordaz, tal como sucede hoy, llegó en el segundo lugar de la tabla. Venezuela, en cambio, estaba de quinta, en zona de repechaje.



El ambiente de ese partido fue muy caliente. Antes del juego, contaba Javier Hernández Bonnet en su libro Colombia es Mundial, el entonces técnico de Venezuela, César Farías, bajó a la piscina del hotel, donde había varios periodistas colombianos. El DT, acompañado de varios militares, comenzó a insultar a los comunicadores.



Ya en el estadio, los hinchas se metieron de lleno en el partido. Desde el himno se vio lo que querían. Y Venezuela terminó ganando ese partido, con gol de Salomón Rondón, a los 14 minutos. “La victoria no tiene sustituto”, dijo no una sino varias veces el técnico Farías, como para que la derrota doliera más.



Venezuela, que tras esa victoria se mantuvo en zona de repechaje, se desinfló en el remate. Empató de visitante con Bolivia, perdió con Uruguay en Puerto Ordaz y Chile la goleó 3-0 en Santiago. Eso la eliminó. Colombia, en cambio, solo perdió un partido desde ese día, el de Montevideo, pero ahí empezó la historia que terminó con el Mundialazo en Brasil.

El dolor de la Copa

La otra derrota con Venezuela en la era Pékerman fue un aterrizaje forzoso en Rancagua (Chile), el 14 de junio de 2015. Debut de ambas selecciones en Copa América. Y dolorosísima caída para Colombia, que llegaba como favorita tras su actuación en el Mundial.



Farías ya no estaba en el banco de Venezuela. Pero su remplazo, Noel Sanvicente, planteó un partido para anular a Colombia, y le salió perfecto. Llenó el mediocampo de jugadores y maniató a Colombia, que, incluso, tuvo dificultades para crear opciones de gol. Y volvió a aparecer el verdugo de la eliminatoria pasada. El tanto del triunfo lo volvió a marcar Rondón. “Debemos ser un poquito tolerantes. Fue una tarde en la que no encontramos ese juego habitual, y el rival tiene su mérito al saber cortar el circuito”, dijo Pékerman tras esa derrota.



Ninguna de las dos selecciones tuvo una actuación destacada en esa Copa América. Venezuela perdió los otros dos partidos, con Venezuela y Brasil, y quedó afuera en primera fase. Y Colombia, que avanzó como una de las mejores terceras, cayó en cuartos de final frente a Argentina.



No solo es la historia reciente. Venezuela terminó sacando a tres técnicos de la Selección y a un cuarto, Eduardo Lara, le truncó el sueño de clasificar al Mundial de Sudáfrica 2010 (véase módulo). Ese es el ‘coco’ que hay que dejar atrás definitivamente. Los tres puntos de San Cristóbal son claves para acercarse aún más a Rusia 2018. Pékerman ya le ganó a Venezuela en Barranquilla, hace un año (2-0). Claro que se puede.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @josasc