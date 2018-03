VAR, polémica apuesta para el Mundial de Fútbol Rusia 2018

Uno de los temas más revolucionarios de los últimos tiempos en cuanto al desarrollo del reglamento del fútbol es la implementación del sistema de videoarbitraje, VAR, que ha generado mucha polémica y debate en el mundo, y que este sábado, en la asamblea anual de la International Board, Ifab (que establece las reglas del fútbol), fue aprobado por unanimidad para ser implementado en el Mundial de Rusia y en otras competiciones de la Fifa.

El VAR, sistema de video que busca disminuir el error de los jueces, se ha sometido a diferentes pruebas, impulsadas por la Fifa, en competiciones oficiales como el Mundial de Clubes, el Mundial juvenil o la Copa Confederaciones 2017. Además, ya se ha probado en 20 competiciones, como en Italia, Alemania, Portugal, Holanda, Inglaterra, en la MLS de Estados Unidos y, desde la próxima temporada, llegará a Ligas como la de Francia y España.

“Tendrá un impacto positivo en el juego.

Estoy muy feliz por abrir esta oportunidad”.



El turno será para el Mundial de mayores, aunque la decisión final será del consejo de la Fifa, que se reunirá el 16 de este mes en Bogotá.



El principal defensor del VAR ha sido el propio presidente de la Fifa, Gianni Infantino, quien aseguró que el sistema está entre “el 91 y el 99 por ciento” de efectividad. Ayer, aseguró: “Tendrá un impacto positivo en el fútbol y en los partidos del Mundial y nos ayudará a tener una Copa del Mundo justa”.

El debate del VAR

Aunque los estudios de Fifa avalen la implementación del VAR en el Mundial de Rusia, hay opiniones de peso que se siguen oponiendo a su uso, basadas en fallos que ha presentado el sistema en diferentes competiciones o en las críticas a su utilidad, básicamente por el tiempo que se pierde en cada revisión.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa, se mostró complacido con la decisión, que se aprobará en el consejo de la Fifa, que se reunirá el 16 de este mes en Bogotá. Foto: Reuters

La Uefa, por ejemplo, se negó a implementarlo para la próxima edición de la Liga de Campeones. “Nadie sabe todavía exactamente cómo funciona. Todavía hay mucha confusión”, dijo el pasado lunes el presidente de esa entidad, Aleksander Ceferin.



Así mismo se han manifestado en contra clubes de la talla del Real Madrid, como lo hizo en el pasado Mundial de Clubes, tras estar en desacuerdo con algunas decisiones tomadas. Y el pasado viernes el que se negó a su uso en Rusia 2018 fue el expresidente de la Fifa, Joseph Blatter. “Una petición personal a la Ifab, los guardianes de las reglas del fútbol: el Mundial de la Fifa no puede usarse como un experimento para un cambio tan importante”.

Carlos Chandía, exárbitro chileno quien llegó a estar entre los 30 mejores jueces del siglo XXI, por la Federación Internacional de Historia y Estadística, le dijo a EL TIEMPO que no está de acuerdo en la implementación del VAR. “En lo personal no me gusta. El VAR es solo efectivo en dos casos: el fuera de juego y la sentencia de gol. En el resto de las acciones, entiéndase penal, juego brusco, conducta violenta... etc., sigue siendo decisión del árbitro en la cancha. Prefiero el arbitraje a la antigua. Si no hay vuelta atrás, solamente queda asumirlo”, dijo.



Han sido numerosos los casos que han desatado polémica por el uso del VAR, como en la semifinal de Copa Libertadores del 2017 cuando el árbitro colombiano Wílmar Roldán no lo usó para corroborar un penalti a favor de River Plate y luego sí lo hizo para decidir un penalti a favor de Lanús, que clasificó a la final.



En Italia, por ejemplo, hubo una decisión que tardó 4 minutos y 33 segundos, en el juego entre Inter y SPAL 2013. Y en Holanda, en una final de Supercopa, se pitó un penalti para el Vittesse, tras revisar el VAR, mientras el rival, Feyenoord, celebraba un gol.

“Estoy preocupado porque si seguimos así podemos matar este deporte que tanto queremos”, dijo el DT del Tottenham, Mauricio Pochettino, después de un partido de Copa de Inglaterra en el que el VAR fue protagonista en tres ocasiones.



Sin embargo, pese a las críticas, la implementación del VAR en el Mundial se daba por segura, solo falta su ratificación por parte de la Fifa. Desde el viernes se conoció que ya están programados unos seminarios previos al Mundial, para explicar los alcances del VAR, en Italia, Catar, y en una ciudad rusa, según La Nación de Argentina.



Ante esta decisión, también hay voces autorizadas que ven con buenos ojos la implementación en Rusia 2018. Ángel Sánchez, exárbitro argentino, analista arbitral de Fox Sports y actual secretario técnico del arbitraje en Argentina, le dijo a EL TIEMPO: “A pesar de las dificultades que se produjeron en el mundo con su instrumentación, creo que el VAR es necesario, ante la desventaja en la que están los árbitros hoy en día, debido a la exposición mediática. Para el Mundial, los árbitros van a estar preparados con suficiente tiempo”. En cuanto a las fallas que el sistema ha presentado, opinó: “Se estaba en etapas de inicio y es natural que ocurran dificultades”.

La mirada colombiana

En Colombia, el exárbitro Wilson Lamouroux, quien antes de su retiro hizo parte de uno de los cursos de capacitación del VAR, de la Conmebol, está de acuerdo con su implementación, la que ve como una importante ayuda para minimizar el error de los árbitros.



“Me gusta. Es necesario porque es una defensa más que tienen los árbitros. Cuando se equivoca un juez lo tildan de tantas cosas. Con esta herramienta se pueden corregir muchos errores, pueden marcar el rumbo de un partido, siempre y cuando sea adecuadamente. Sería muy bueno no solo para el fútbol internacional sino para todo el futbol, incluso el nuestro”, dice Lamouroux, quien sin embargo ve lejano el VAR en Colombia por “falta de preparación”.



El exárbitro, actual analista arbitral en el canal Win Sports, considera que la clave está en la capacitación de los árbitros. “Lo clave es que los árbitros tengan una correcta preparación y sepan en qué puntos intervenir, porque el VAR no es para todos los casos. Cuando se han presentado fallas puede ser porque el árbitro no tiene la preparación adecuada, no es muy experto en analizar cuándo revisar. Por eso han pasado decisiones muy rápidas y otras que se tardan mucho”, dijo el colombiano, quien agrega que la Fifa viene trabajando en esto mucho antes que la Conmebol y que los árbitros candidatos al Mundial de Rusia han tenido capacitaciones y cursos de actualización y la suficiente preparación.

El debate sigue abierto

Carlos Chandía

Exárbitro chileno

“No me gusta. El VAR es solo efectivo en dos casos: el fuera de juego y la sentencia de gol. En el resto de las acciones sigue siendo decisión del árbitro”.



Ángel Sánchez

Exárbitro argentino

“A pesar de las dificultades con su instrumentación, creo que el VAR es necesario, ante la desventaja en la que están los árbitros”.



Wilson Lamouroux

Exárbitro colombiano

“Lo clave es que los árbitros tengan una correcta preparación y sepan en qué puntos intervenir, porque el VAR no es para todos los casos”.

